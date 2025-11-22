Al menos cuatro fallecidos tras choque entre camión y dos buses interurbanos en la Ruta 5 Norte en Antofagasta

Una grave colisión múltiple registrada la mañana de este sábado en el kilómetro 1.325 de la Ruta 5 Norte, en el sector de Varillas, comuna de Antofagasta, dejó al menos seis personas fallecidas.

Según informó preliminarmente la Dirección Regional de Senapred, el accidente involucró a dos buses interurbanos y a un camión , generando un amplio operativo de emergencia en la zona.

Debido a la magnitud del choque y para facilitar el trabajo de los equipos de respuesta, el tránsito se mantiene totalmente suspendido en ambos sentidos de la ruta.

Hasta el lugar se trasladaron unidades de Bomberos, Carabineros y personal del SAMU, quienes trabajan en la extracción de heridos, estabilización de pacientes y aseguramiento del área.

Según informó el cuarto comandante (s) de Bomberos de Antofagasta, Jorge Cox, además de las personas fallecidas, en el lugar hay otras 15 lesionadas.

En tanto, en entrevista con Radio Biobío, la delegada presidencial regional, Karen Behrens, señaló que los heridos fueron trasladados al Hospital de Antofagasta, y que más adelante “vamos a tener las primeras aproximaciones a las causas del accidente”.