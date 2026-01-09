Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), cancelaron la alerta temprana preventiva que regía para múltiples comunas de la Región Metropolitana por posibles tormentas eléctricas y lluvias.

Según detallaron a través de su sitio web, se canceló la alerta temprana preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, la cual se mantenía vigente desde el de enero de 2026.

A pesar de esto, desde Senapred decretaron alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana debido a la amenaza de incendios forestales por las altas temperaturas.

Según detallaron, "en atención a las condiciones meteorológicas pronosticadas por la Dirección Meteorológica de Chile que prevé altas temperaturas para la región, se estima que esta situación puede favorecer la ocurrencia de condiciones para la generación de incendios forestales".

Según el reporte de Conaf, a nivel nacional actualmente se mantienen seis combates en combate a nivel nacional, cuatro de estos ubicados en la Región de La Araucanía, uno en Los Lagos y uno en Aysén.