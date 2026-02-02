SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa

    Las situaciones de emergencia dejaron un saldo total de 1.162 viviendas afectadas, siendo Maipú la comuna con mayor número.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) informó sobre las afectaciones que dejó el sistema frontal que se desarrolló en la Región Metropolitana y que provocó inundaciones en las calles de Santiago.

    El temporal de verano que pasó el fin de semana por la RM registró precipitaciones y tormentas eléctricas, esto acorde al pronóstico que entregó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Debido a ello, se reportaron diversas afectaciones en distintas comunas de la capital. Donde las situaciones de emergencias variaron desde desbordes hasta inundaciones de viviendas y calles.

    El temporal de verano dejó un saldo total de 1.162 inmuebles afectados (cifra que puede variar) y se vivieron en:

    Padre Hurtado con el desborde del Canal Santa Marta.

    • 40 viviendas anegadas en las poblaciones Nueva Estrella y José Morales. Se mantiene en evaluación la afectación a personas.
    • Personal municipal en conjunto con Vialidad se encuentra realizando limpieza y despeje con cargadores y camiones en Camino Melipilla.
    • Aguas Andina trabaja en la sanitización de las viviendas afectadas en Villa Nueva Estrella y reparación de alcantarillados que fueron colapsados.
    • Debido a obras por parte de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) se taparon vías de evacuación de aguas lluvias, viéndose 1 vivienda afectada por un socavón en su patio.

    Lo Barnechea con remoción en masa en Camino a Farellones.

    • Ruta G-21 despejada; se encuentran trabajando personal de empresa Anglo American y Municipalidad; de igual forma se mantiene restricción de ingreso solo para residentes.
    • En el sector de Quebrada Huallalolén, mantiene personal municipal en el despeje de la ruta y mantiene acceso controlado solo para residentes.

    Maipú con anegamientos en sectores La Farfana, El Abrazo de Maipú y Camino Melipilla.

    • Se registran 1.100 viviendas con daños en evaluación, conforme a lo informado en plataforma digital municipal, creada para cargar datos por la misma comunidad afectada. Personal en terreno se mantiene en terreno aplicando Ficha FIBE y corroborando la cifra preliminar de daños.
    • Seremi de Salud indica que a partir del 2 de febrero se desplegará personal de salud en diversos puntos en la comuna, para realizar proceso de vacunación (Hepatitis A) a los vecinos que estuvieron expuestos a las aguas servidas. Además, la vacuna del tétano se encuentra disponible en el SAR o SAPU para las personas afectadas.
    • Alrededor de 20 maquinarias se encuentran desplegadas en los sectores afectados (camiones aljibe, tolvas, retroexcavadoras y minicargadores) facilitados por las municipalidades de La Florida y Peñalolén.
    • Se mantiene habilitado el albergue con una capacidad de 100 personas en el Gimnasio Olímpico Fernando González.

    Las Condes con la activación Quebrada Honda (calle Las Condesas, sector San Carlos de Apoquindo).

    • Preliminarmente, se reportan 22 viviendas con daños en evaluación.
    • Diversas calles con presencia de barro y rocas. Personal de emergencias trabaja en el lugar.
    • Personal municipal con apoyo de maquinaria pesada ha trabajado en el despeje y limpieza de los sectores: Canal Interceptor, Cajón Quebrada, Quebrada Honda y Colón.
    • Se encuentra establecido en Puesto de Comando en donde se están distribuyendo elementos de protección personal e implementos para apoyar las maniobras de restablecimiento del sector, ubicado en calle Las Condesas.

    San José de Maipo

    • Activación de quebrada en el kilómetro 6 del camino Los Maitenes, sin afectación a personas. Vialidad habilita para vehículos 4x4.
    Senapred reporta el total de afectaciones que dejó temporal en la RM: inundaciones, anegamientos y remoción de masa
