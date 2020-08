Sergio Pérez, líder Confederación Nacional de Transporte de Carga: “El paro no es contra el gobierno, es contra el Estado”

Desde Curicó, donde ayer se encontraba en una reunión con sus bases, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), dice que el paro nacional previsto a partir de las 00:00 horas del próximo jueves -ante los recientes hechos de violencia en La Araucanía- no es contra este gobierno, ni contra el actual Parlamento, ni contra el Poder Judicial, específicamente; “es contra el Estado de Chile que no es capaz de garantizarnos transitar en paz por las carreteras de nuestro país. El Estado de Chile no ha sido capaz de defender a los chilenos y chilenas de la delincuencia generalizada”.

Pérez, cuya agrupación pide “poner sumaurgencia a 13 leyes que están descansando desde hace muchos años en el Congreso”, dice que “no queremos tener otro Juan Barrios (camionero muerto tras ser víctima de un atentado incendiario en la comuna de Victoria en febrero), ni otra Monserrat (niña de nueve años que recibió seis disparos cuando el camión de su padre fue atacado el viernes en la ruta Collipulli-Angol)”.

-¿Qué tiene que suceder para que depongan el paro?

-Que instituciones como el Ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial hagan su pega, tan simple como eso. Queremos que se apruebe la “ley Juan Barrios”, pero tiene que ir acompañada con una ley de inteligencia. Desde 1997 nos han quemado 540 camiones y a los colegas del área forestal más de 600, y no hay ni un solo detenido por más de 1500 máquinas incendiadas. A partir del 18 de octubre nosotros hemos sido víctimas de agresiones permanentes: ataques incendiarios, robos y barricadas que tienen a nuestros conductores ocho horas en las bermas en condiciones inhumanas sin tener donde ir al baño ni donde alimentarse. Por eso, han sido ellos (los camioneros) quienes nos han pedido cortar la cadena de abastecimiento.

-Aprobar 13 leyes en 48 horas, no es algo fácil…

¿Y cómo se aprobó rápidamente el retiro del 10 por ciento de las AFP? ¿Y el financiamiento a las campañas del Apruebo y el Rechazo en el próximo plebiscito? El senador Juan Pablo Letelier el otro día destacada que en unas horas habían aprobado la Ley que regula el juego de la Rayuela. De poder se puede.

-La semana pasada, cuando ustedes presentaron junto al Presidente Piñera la “ley Barrios” parecía que estaba todo bien…

-Indudablemente que es un avance, pero ese día pedimos que se tramitara con total urgencia, pero ahí está esperando en un cajón del Parlamento. El problema es que el Presidente (Piñera) le echa la culpa al Parlamento; y el Parlamento dice que estas leyes tienen artículos que no comparten o que después no se aplican bien...

-¿Ha tenido contacto con autoridades en las últimas horas?

-Estamos en contacto permanente con las autoridades, tal como lo reconoció hace unos días la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien valoró “mucho que Sergio Pérez sea un hombre de diálogo” y haya venido a conversar con nosotros.