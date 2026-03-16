Las consecuencias de un sistema frontal “poco frecuente” en el sur: clientes sin luz, calles cortadas y clases suspendidas

El sistema frontal ha dejado una serie de consecuencias en el sur del país.

“Es poco frecuente que deje precipitaciones tan intensas”. Así define Raúl Cordero, climatólogo de la U. de Santiago, el actual sistema frontal que afecta al sur del país. “Las precipitaciones superaron los montos típicos mensuales que se registran en esa zona del país en marzo”, añade.

Y es que, a la fecha, el evento meteorológico que afecta a la zona centro-sur del país, desde la Región de O’Higgins hasta Aysén, ha dejado una serie de consecuencias, como cortes de luz, calles y rutas cortadas, puentes sin la posibilidad de ser utilizados, viviendas con daños, anegamientos, rebalse de fosas sépticas y filtraciones en centros educacionales, entre otros.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante los Desastres (Senapred) informó que s e registran en total 44 viviendas con daños. Eso sí, hasta el cierre de esta nota no se reportan damnificados ni albergues activados.

Roberto Neira, alcalde de Temuco, señala que como municipio se mantienen monitoreando permanentemente el desarrollo de este sistema frontal. “Durante el fin de semana registramos un total de 15 emergencias, principalmente por caídas de árboles, cortes de energía y colisiones de vehículos. Para atender estas situaciones trabajaron 15 brigadas municipales, desplegadas en distintos puntos de la comuna”.

Afortunadamente, añade Neira, “no se registraron emergencias de mayor gravedad, salvo la situación puntual ocurrida en el sector Las Mariposas, la cual fue abordada oportunamente por nuestros equipos”. Esto fue el desborde del canal Pillanlelbun, sin afectación a viviendas.

El edil de Temuco sostiene que “sabemos que durante el resto de la semana se mantendrán las precipitaciones y, aunque el pronóstico indica lluvias más bien leves para los próximos días, seguiremos atentos y en alertas ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, con el objetivo de actuar con rapidez y resguardar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.

Una de las comunas afectadas en el sur fue Loncoche (Región de la Araucanía). “Nuestro equipo municipal está desplegado monitoreando la situación en distintos sectores de la comuna tras el temporal”, señala el alcalde Alexis Pineda, quien añade que en su comuna sólo registraron “algunos cortes de suministro eléctrico en calles puntuales. Los puntos críticos se han mantenido sin anegamientos hasta ahora”.

El sistema frontal afectó a la zona centro-sur.

En el detalle de regiones afectadas por el sistema frontal, O’Higgins y Los Ríos presentan cortes de rutas y detención de funcionamiento en puertos. En Linares (Maule), por ejemplo, se han registrado anegamientos en Villa Alessandri, sin afectación a viviendas. También remociones en masa menores.

Así como en Talcahuano (Biobío), deslizamiento de terreno y desvío de tránsito por rutas alternativas, entre otros. Mientras que en Los Ángeles (Biobío) hay una vivienda con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento, y en Concepción siete viviendas con daño menor por anegamiento. Y en Puerto Varas (Los Lagos) hubo remoción en masa en la Ruta CH-225.

“Todavía no tenemos grandes consecuencias. Tenemos el equipo de riesgo y desastre, así como el de emergencias, preparados y coordinados con Carabineros y Bomberos. El hecho de que esto puede cambiar de un día para otro (debido al cambio climático), nos tiene muy preocupados. Es una inseguridad tremenda”, señala Jacqueline Romero, alcaldesa de Pitrufquén.

Cortes de luz y clases suspendidas

Con respecto a los cortes de luz, según los datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 4 de la tarde de este domingo es cuando hubo más clientes sin suministro. Fueron 49.133 en total, con 20.482 de ellos en Ñuble, 9.093 en el Maule y 7.225 en el Biobío. Al cierre de esta nota quedaban 22.977 hogares sin luz en todo Chile, la mayoría de ellos, en La Araucanía, con 4.667, y Los Lagos, con 4.059.

Además, el Ministerio de Educación (Mineduc) indica que para la jornada de este lunes 16 de marzo se suspendieron las clases para establecimientos municipales en las comunas de Romeral, Sagrada Familia, Molina y Río Claro, en la Región del Maule, y para cuatro establecimientos educacionales en la Región del Biobío, en las comunas de Alto Biobío (1), Hualpén (2) y Lota (1).

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señala que las precipitaciones que se han registrado han sido de “moderadas a fuertes”, con la presencia de tormentas eléctricas y rachas fuertes de vientos.

Técnicamente hablando, establece que se han presentado nubes convectivas con características tornádicas, desde la Región de Los Ríos hasta el extremo norte de la Región de Los Lagos.

La DMC indica que Concepción registra 65 mm durante el actual sistema frontal, Temuco 45 mm, Curicó 45 mm y Chillán 23 mm.

En Talca, las precipitaciones amainarían durante esta madrugada, indica la DMC, añadiendo que la situación sería similar en Concepción y Temuco.

Personas residentes en Talca indican que la lluvia ha afectado mayormente al sector antiguo de la ciudad, ubicado hacia el poniente, donde ha habido, entre otros, inundación de calles.

Desde Valdivia al sur sería diferente, ya que lloverá durante prácticamente toda la semana.

“Un sistema frontal alimentado por un río atmosférico. Esto es, largas lenguas de aire húmedo, de origen tropical, suelen provocar abundantes precipitaciones”, indica Cordero.

Sistema frontal en Linares.

El climatólogo de la Universidad de Santiago señala que es “esperable que el otoño meteorológico comience con precipitaciones sobre valores típicos, pues ya se está desarrollando El Niño en el Pacífico tropical. El Niño se asocia a precipitaciones sobre valores típicos en la zona, centro y centro-sur de Chile”.

Por su parte, y en relación a la posibilidad de que este sistema frontal pueda avanzar hacia Santiago, Cordero establece que “las precipitaciones en Santiago son significativas solo a partir del mes de mayo, así que, aunque podrían registrarse eventos puntuales de precipitación en los próximos días, todavía estamos a un par de meses de la temporada de lluvias en la capital ”.

Debido a lo ocurrido, las Direcciones Regionales del Senapred mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), en base a sus procedimientos de coordinación a nivel regional.