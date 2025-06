Sólo nueve ministros se mantienen: cómo ha mutado la foto oficial del gabinete de Boric desde 2022 hasta hoy

Este domingo y antes de trasladarse al Congreso de cara a la última cuenta pública de su gestión, el Presidente Gabrirl Boric protagonizó a su vez la más reciente fotografía junto a quienes componen actualmente su gabinete.

Esta vez decidió sí realizarla, recordando que en cuentas públicas anteriores y otras instancias donde se esperaba una fotografía oficial el propio Mandatario y su equipo optaron por no llevarla a cabo.

Pero si de comparar se trata, desde la primera imagen de un gabinete de Boric -tomada en marzo de 2022 justo al asumir- hasta la de este 1 de junio, son varios los rostros que han mutado o, si se quiere, muy pocos los que se han mantenido y repiten la pose.

Hay, de hecho, algunos casos en los que el ministro o ministra actual es el tercero individuo -incluso cuarto- en hacerlas de titular de su cartera. Por el contrario, menos de la mitad de los ministerios no han visto cambiar a su jefe.

¿Y quiénes son esos que se han mantenido incólumes a pesar de las diversas crisis y cambios de gabinete que ha debido sortear el Ejecutivo?

Se trata de Mario Marcel (Hacienda), Nicolás Grau (Economía), Carlos Montes (Vivienda), Esteban Valenzuela (Agricultura), Juan Carlos Muñoz (Transportes), Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Antonia Orellana (Mujer). A ellos se debe sumar a Camila Vallejo (Segegob), hoy cursando su postnatal, y Javiera Toro, quien se movió de Bienes Nacionales a Desarrollo Social.

Por el contrario, ya no continúan respecto de la primera foto oficial Izkia Siches (Interior), Antonia Urrejola (Relaciones Exteriores), Maya Fernández (Defensa), Giorgio Jackson (Segpres), Jeannette Vega (Desarrollo Social), Marco Antonio Ávila (Educación), Marcela Ríos (Justicia), Jeanette Jara (Trabajo), Juan Carlos García (Obras Públicas), María Begoña Yarza (Salud), Marcela Hernando (Minería), Claudio Huepe (Energía), Alexandra Benado (Deporte), Julieta Brodsky (Culturas) y Flavio Salazar (Ciencia).

Del mismo modo, este año debutan en la fotografía oficial de la cuenta pública posando como ministros Macarena Lobos (Segpres), Jaime Gajardo (Justicia), Giorgio Boccardo (Trabajo), Francisco Figueroa (Bienes Nacionales) y Adriana Delpiano (Defensa), quien en todo caso ya tenía experiencia en estas lides al haber aparecido en fotografías cuando fue parte del gabinete de Michelle Bachelet II como ministra de Educación, y antes como titular de Bienes Nacionales en el mandato de Eduardo Frei. A su vez, Álvaro Elizalde ahora posó como como ministro de Interior, toda vez que hasta marzo lo hacía como cabeza de la Segpres, y Luis Cordero lo hizo como el primer ministro de Seguridad del país, aunque antes se desempeñó como titular de Justicia.

Dada la instancia, bien vale recordar también a todos quienes, si bien no estuvieron en la primera foto y no aparecen en la de ahora, sí fueron parte de las fotografías de gabinete oficiales y que, por diversos motivos, hoy ya no son parte del gobierno: Carolina Tohá (Interior), Ana Lya Uriarte (Segpres), Marcela Sandoval (Bienes Nacionales), Jaime de Aguirre (Culturas) y Silvia Díaz (Ciencia), quien luego fue sucedida por Aisén Etcheverry, hoy además vocera subrogante hasta que regrese Vallejo.

Si a ellos se suman ministros que llegaron en medio del camino y que continúan, como Jaime Pizarro (Deporte), Carolina Arrendondo (Cultura), Aurora Williams (Minería), Ximena Aguilera (Salud), Jéssica López (Obras Públicas), Nicolás Cataldo (Educación) y Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), son más de 40 las personas que han tenido a su cargo alguno de los ministerios de Chile.