Nacional

Son cinco venezolanos y un colombiano: formalizan a los detenidos por secuestro de empresario en Quilicura

Audiencia estaba fijada originalmente para las 13.00 horas y el tribunal la adelantó.

José NavarretePor 
José Navarrete
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Desde las 9.00 horas de este miércoles se desarrolla en el 2° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de los seis ciudadanos extranjeros, cinco venezolanos y un colombiano, vinculados al secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

La audiencia, en la sala 402 del edificio B del Centro de Justicia, se había fijado originalmente para las 13.00 horas y fue adelantada por el tribunal.

No se autorizó el acceso a prensa y tampoco fue transmitida la audiencia por el Poder Judicial.

Cantergiani fue liberado sin lesiones en las primeras horas del viernes 8 de agosto, en la zona sur de la Región Metropolitana, tras un pago de 80 millones de pesos.

Esa misma jornada, en el marco del trabajo coordinado del OS9 de Carabineros y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, se pudo recuperar parte del dinero y detener a cuatro personas.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La Fiscalía ECOH solicitó ampliar el plazo de detención y el tribunal accedió. La petición se realizó verbalmente, ya que la ley lo permite para este tipo de delitos.

El lunes fueron detenidos los otros dos implicados, entre ellos un menor de edad.

El CEO de Ceroplas, una firma dedicada a la fabricación de bolsas y artículos compostables, fue forzado a salir de su camioneta por sujetos armados que lo abordaron cuando llegaba a la empresa que funciona en un barrio industrial de Quilicura, la mañana del 7 de agosto. Luego lo subieron a otro vehículo y escaparon.

