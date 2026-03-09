Su último discurso: general Iturriaga lamenta muerte de cabo y condena conductas que atenten contra el “deber ser” del Ejército

En el marco del traspaso de mando del Ejército, el comandante en jefe de la institución, general Javier Iturriaga, abordó la muerte del cabo segundo Carlos Palacios Muñoz y cuestionó los actos de corrupción que han sacudido la institución.

En su último discurso, Iturriaga apuntó que durante su gestión “no todo ha sido exitoso y para no cometer nuevamente los mismos errores, a veces de trágicas consecuencias, debemos enfrentar estos temas con decisión y madurez profesional”.

“Me refiero a un momento complejo y particularmente doloroso, a la pérdida y a la vida de un camarada que deseo hoy recordar en este mensaje reiterando nuestros afectos sinceros a su familia”, agregó.

El deceso del suboficial se registró el miércoles 4 de marzo en el sector La Laguna de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército, en Punta Arenas, en el marco de lo que habría sido un ejercicio de preparación para postular a un curso de combate de la institución.

Por otro lado, Iturriaga se refirió a hechos delictuales ocurridos dentro de la institución. “ Es un momento oportuno para reafirmar que sigue siendo nuestra profesión, evidentemente vocacional, sustentada en sólidos principios y valores. Es por ello que conductas que se aparten del deber ser o que directamente constituyan delitos son inaceptables ”, afirmó.

“Porque junto con afectar la imagen de la institución, lesionan la confianza que el país ha depositado en el Ejército, lo que constituye una debilidad y una traición hacia la inmensa mayoría de los integrantes de la institución que cumplen diariamente sus obligaciones con vocación de servicio”, agregó.

“Enfrentarlas con decisión, oportunidad y transparencia es una responsabilidad y un deber de todos los integrantes del Ejército, pero particularmente los mandos en todos los niveles ”, señaló.

Iturriaga entregó el mando del Ejército al excomandante de Operaciones Terrestres del Ejército Pedro Varela, quien asumió la comandancia en jefe de la institución por el período 2026-2030.