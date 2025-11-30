“La situación está bajo control”: subsecretario Ramos insiste en que no hay cambios en flujo migratorio en el norte

Subsecretario Ramos descarta aumento de flujo migratorio en el norte y asegura que Chile está “mejor preparado” ante despliegue militar de Perú

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, afirmó este domingo que en la frontera norte no se ha registrado un aumento extraordinario de ingreso de migrantes y que las cifras actuales corresponden a los patrones habituales de la zona. Sus declaraciones se dan en medio del despliegue de fuerzas militares peruanas en la frontera con Chile, medida que Lima adoptó esta semana.

En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, señaló: “Estamos observando un flujo habitual, el mismo que vemos todos los años por estas fechas, incluso menor que en años anteriores”.

Además detalló que en el complejo fronterizo de Chacalluta había solo once personas al momento de la entrevista, lo que, dijo, “refleja que la situación está bajo control”.

El subsecretario destacó que las instituciones desplegadas en la zona, Ejército, Policía de Investigaciones, Carabineros, Fiscalía y equipos del Ejecutivo, mantienen un trabajo coordinado y permanente. Según Ramos, las medidas implementadas desde 2023 han permitido reducir en un 48% el ingreso irregular al país.

Gobierno asegura mayor capacidad de control en comparación con 2023

Ramos remarcó que Chile llega a este nuevo escenario “mejor preparado que en mayo de 2023”, cuando también se produjo un aumento de tensión en la frontera norte. El subsecretario mencionó la mayor inversión en infraestructura y tecnología en los pasos fronterizos, que supera los 60 mil millones de pesos , así como el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2023.

“Tenemos más tecnología, mayor inversión, mejores competencias y un trabajo articulado entre todas las instituciones del Estado”, señaló.

Agregó que esta combinación de factores ha permitido mejorar el control y reducir el ingreso irregular, además de facilitar la salida ordenada de migrantes que se encuentran en situación irregular en Chile.

Por otro lado, de cara a la reunión binacional de este lunes entre las cancillerías de Chile y Perú, el subsecretario adelantó que el Gobierno espera replicar los avances logrados con Bolivia, país con el que existe un acuerdo de reconducción que permite el retorno diario de alrededor de 30 personas .

“Creemos que la experiencia con Bolivia puede ser útil para buscar soluciones eficientes con Perú, garantizando una salida segura y ordenada de migrantes que desean regresar a sus países”, afirmó Ramos.

Consultado sobre la posibilidad de crear un corredor humanitario para migrantes venezolanos, ecuatorianos o colombianos, Ramos señaló que la prioridad es avanzar en acuerdos diplomáticos que permitan “resolver el problema de manera seria, responsable, ordenada y en coordinación internacional”.