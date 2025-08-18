Superintendencia de Educación Superior anuncia que Universidad Sek concluyó con éxito plan de recuperación comprometido

La Superintendencia de Educación Superior (SES), anunció que, tras completar el proceso de evaluación correspondiente, decidió levantar la medida de Plan de Recuperación que aplicó a la Universidad SEK Chile para enfrentar las deficiencias detectadas en materia financiera y académica.

El Plan de Recuperación fue aprobado para su ejecución en abril de 2022 en conformidad con lo establecido en la Ley N° 20.800, estableciendo un plazo de dos años para su aplicación bajo supervisión permanente por parte de la Superintendencia de Educación Superior.

Así, durante el período 2022-2024, la universidad presentó ocho informes trimestrales que dieron cuenta del avance en las medidas comprometidas, y tras el análisis de estos antecedentes y considerando los logros alcanzados, la Superintendencia determinó que la institución cumplió con lo requerido, levantando así la medida.

La rectora de la institución, Eva Flandes, manifestó su satisfacción con el levantamiento de la medida, destacando que la Universidad SEK ha implementado satisfactoriamente las acciones de mejora comprometidas. Este paso, señaló, “marca el inicio de una nueva etapa, enfocada en calidad educativa, innovación y compromiso social”.

“Hemos recibido la noticia de parte de la Superintendencia de Educación Superior de que nos han aprobado el plan de recuperación 2022-2024, lo que demuestra que la universidad ha cumplido con la implementación de todas las acciones comprometidas” , expresó.

Esto, destacó positivamente, “es una muestra de cómo la universidad va avanzando en el fortalecimiento de su proyecto universitario para el beneficio de toda su comunidad y además para poder seguir formando profesionales para el desarrollo del país”.