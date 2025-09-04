SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

"El uso de esta herramienta excepcional no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica", señaló el máximo tribunal.

Por 
José Navarrete
 
Claudio Vergara

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja que el abogado Juan Pablo Hermosilla presentó en representación de la parte denunciante para impugnar la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que sobreseyó a Cristián Campos.

El actor fue acusado de abusos deshonestos en contra de la hija de su expareja, la sicóloga Raffaella di Girolamo.

La sentencia de primera instancia, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, conocida a fines de mayo, establece que los abusos denunciados por la hijastra del actor existieron, sin embargo, determinó sobreseer por prescripción.

El tribunal de alzada, en tanto, en un fallo conocido a mediados de agosto, confirmó el sobreseimiento, señalando que “no es posible determinar la culpabilidad en el ilícito”.

Ante ese planteamiento, la parte denunciante acudió al máximo tribunal, presentando un recurso de queja para impugnar la resolución de la Corte de Apelaciones.

¿Qué dijo el máximo tribunal?

La Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Andrés Llanos, María Teresa Letelier y María Gajardo y el abogado Juan Carlos Ferrada, indicó que “al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda sino rechazar de plano el recurso de queja promovido”.

El máximo tribunal cuestionó la presentación de Hermosilla, argumentando que “el uso de esta herramienta excepcional no habilita para aperturar una tercera instancia de debate frente a la mera disconformidad acerca de una interpretación jurídica”.

“Un atento estudio del del libelo que contiene la queja en estudio, se constata que la disconformidad viene dada por la valoración e interpretación asignada por la judicatura de base respecto de los antecedentes que obran en la causa, factor que dista ostensible de ser calificado como una falta o abuso grave en el ejercicio de la función jurisdiccional”, plantea el fallo.

Más sobre:Cristian CamposRaffaella di GirolamoCorte SupremaJuan Pablo HermosillaCorte de Apelaciones de Santiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Luis Eduardo Escobar asegura que el plan de reducción fiscal de Kast empujaría a Chile a una recesión

Habilitan conexión bajo nivel hacia Valparaíso entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

UDI conmemora el Rechazo a tres años de su triunfo y lanza video apuntando al Presidente Gabriel Boric

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Servicios

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

Habilitan conexión bajo nivel hacia Valparaíso entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68
Chile

Habilitan conexión bajo nivel hacia Valparaíso entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

UDI conmemora el Rechazo a tres años de su triunfo y lanza video apuntando al Presidente Gabriel Boric

Operación Betis: 18 personas detenidas y más de $2.500 millones en especies incautadas deja nuevo operativo policial

Luis Eduardo Escobar asegura que el plan de reducción fiscal de Kast empujaría a Chile a una recesión
Negocios

Luis Eduardo Escobar asegura que el plan de reducción fiscal de Kast empujaría a Chile a una recesión

En cuánto estará el dólar la próxima semana, según los operadores financieros

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales
Tendencias

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis
El Deportivo

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis

El drama del Dibu Martínez en Aston Villa: sin traspaso, borrado por Unai Emery y con el Mundial en el horizonte

Alexis Sánchez explica el motivo por el que no ha regresado a Sudamérica

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades
Cultura y entretención

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán
Mundo

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

A los 91 años fallece el diseñador italiano Giorgio Armani

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo