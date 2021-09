Suprema rechaza amparo en favor de comunero condenado por el caso Luchsinger

La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado en favor de Luis Tralcal Quidel, el comunero que cumple 18 años de cárcel como uno de los principales autores del crimen del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ocurrido en enero de 2013

El máximo tribunal decidió revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco del 1 de septiembre de 2021 en favor del comunero.

La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros Haroldo Osvaldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Andrés Llanos, María Teresa De Jesús Letelier y la abogada integrante Pía Verena Tavolari.

En abril de este año, Tralcal buscó optar a la libertad condicional, tras un abono de días por otras causas que le aplicó un juez de Temuco, y la Comisión de Libertad Condicional le negó el beneficio. El comunero entonces postuló a obtener salida trimestral, pero también fue rechazada. Por esa razón, su defensa presentó el recurso de amparo contra Gendarmería, que había sido aceptado por la Corte de Temuco a principio de mes.

En la resolución de la Suprema se señala que para acceder al beneficio solicitado el condenado debe haber demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social y se recuerda que la legislación establece que para determinar la existencia de dichos avances “será fundamental el informe psicológico que dé cuenta de la conciencia de delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio”.

En esa línea, se expone, que al no existir un informe tal y “no habiéndose demostrado en la especie el cumplimiento de un extremo básico para acceder al beneficio de salida trimestral, la resolución recurrida no ha cometido la ilegalidad denunciada al denegarlo”.

Tralcal fue condenado en 2018 y cumple su condena en un Centro de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería ubicado en Victoria.