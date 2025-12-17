SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tragedia en el centro de Iquique: derrumbe en salón de belleza deja a mujer fallecida y dos heridos

    Un colapso estructural al interior del “Salón Venezuela”, ubicado en calle Thompson, provocó la muerte de una mujer y dejó a otras personas, entre ellas, un menor de edad, con lesiones de diversa consideración.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una persona fallecida y otras dos heridas dejó el derrumbe de una loza y una estructura de cemento al interior de una vivienda que funcionaba como salón de belleza, en calle Thompson a pocos metros de la esquina con Barros Arana, en pleno centro de la comuna de Iquique.

    La emergencia se registró durante la tarde de este martesy movilizó a rescatistas de Bomberos y a personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes realizaron labores de rescate y atención de las víctimas entre los escombros del inmueble que operaba bajo el nombre de “Salón Venezuela”.

    La magnitud del colapso obligó a acordonar el sector y suspender el tránsito mientras se evaluaban posibles riesgos adicionales.

    Al respecto, la fiscal de Iquique, Alicia Crisosto, explicó que “el día de hoy (martes) alrededor de las 18.40 horas se realiza un comunicado a la unidad de emergencia dando cuenta de un derrumbe estructural al interior de un salón de belleza ubicado en calle Thompson, en el centro de la ciudad de Iquique”.

    Según detalló la persecutora, al lugar concurrió personal especializado y se constató la existencia de personas heridas, además de la víctima fatal.

    “Concurrió personal de bomberos y en el interior resultaron producto del derrumbe de esta estructura dos personas con lesiones, una mujer adulta y un menor de edad, ambos fuera de riesgo vital, y lamentablemente producto de este derrumbe resultó también fallecida una mujer en el interior del mismo local”, precisó.

    En el sitio del suceso, Fiscalía instruyó a personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI llevar a cabo diligencias investigativas para esclarecer las causas del colapso.

    Asimismo, se coordinó con autoridades locales para evaluar el estado estructural del inmueble y prevenir nuevos desprendimientos.

    “También se contactó con autoridades para poder evaluar la situación estructural, si pudieran haber riesgos de mayores desprendimientos, y se dispuso el cierre de la calle mientras se hacen esas evaluaciones”, cerró la fiscal.

