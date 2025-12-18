Trama bielorrusa: Fiscalía busca bloquear pericia informática requerida por Lagos y Vargas alista declaración judicial

La denominada trama bielorrusa sigue sumando una serie de movimientos en tribunales. Este miércoles 17 de diciembre, mientras la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos en contra de la exministra Ángela Vivanco, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago también se registraron diligencias relacionadas con los imputados que se mantienen en prisión preventiva: Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles.

Entre ellas, la persecutora a cargo de las pesquisas, la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer, ingresó una solicitud para frenar el intento de la defensa de Lagos para que ingrese a Capitán Yáber -donde se mantienen privados de libertad los imputados- un ingeniero informático para la realización de pericias.

Como había expuesto el abogado José Luis Andrés, la idea era “tratar términos y alcances de la pericia necesaria para la defensa de su representado”.

Sin embargo, considerando que el tribunal accedió a lo solicitado con fecha 16 de diciembre, Wittwer activó una reposición para así revertir la resolución. Todo, en atención al resguardo de diligencias que siguen en curso.

De acuerdo con lo señalado por la persecutora, la autorización pondría en riesgo la indagación porque, entre otras cosas, el día que fue detenido, a Lagos se le incautó su teléfono celular, pero “se negó a entregar las claves de acceso. Como consecuencia de aquello, hoy en día dicho dispositivo no ha podido ser desbloqueado, por lo tanto se desconoce el contenido de este".

“Debido a lo anterior, en esta investigación aún no ha sido posible realizar ningún peritaje informático respecto del imputado Lagos. A ello se añade que la defensa del señor Lagos no ha indicado con precisión cuál es el objeto de la pericia de la defensa: preservar datos, eliminar información, modificar claves, etc.”, complementó la fiscal.

Pero eso no es todo. Wittwer también hizo presente que el profesional que ingresaría tiene causas abiertas que les merecen preocupación: “Juan Antonio Muñoz Cortés, ingeniero informático propuesto por la defensa del imputado Lagos, mantiene actualmente la calidad de imputado acusado en causa diversa, del Juzgado de Garantía Temuco seguida por delito de falso testimonio, del artículo 206 del Código Penal".

“En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta razonable considerar que el ingreso de un experto en informática tenga por finalidad la entrega de claves de acceso o de datos de información técnica destinados a borrar, alterar o modificar evidencia, instalar o actualizar sistemas de software, acceder a sistemas de almacenamiento digital u otras maniobras que podrían entorpecer la práctica de diligencias investigativas", se lee en el escrito.

Acto seguido, la persecutora pidió que se acoja su reposición, se enmiende la resolución recurrida, y en su lugar se acceda a lo pedido y se deje sin efecto la petición de la defensa.

Previo a resolver, eso sí, el tribunal le pidió a la Fiscalía precisar “la forma en que podría alterarse la información contenida en el equipo telefónico del imputado”, dado que el ingreso del perito se autorizó “sin ningún elemento o dispositivo tecnológico”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Declaraciones y cautelares

Lo referente a las peticiones de la defensa de Lagos no ha sido el único movimiento. Durante la jornada del miércoles 17 el juez Jaime Fuica, del Séptimo Juzgado de Garantía, accedió a una petición presentada por la defensa de Mario Vargas, quien requirió declarar en estrado.

Como se lee en la determinación del magistrado, dicha diligencia tendrá lugar durante la audiencia de formalización de los conservadores Sergio Yáber y Yamil Najle, y de Harold Pizarro, el próximo 14 de enero.

Ese día, además, se revisarán las medidas cautelares a las que está sujeto, pues Vargas busca salir de prisión preventiva.

“Como se pide, se fija audiencia de revisión de prisión preventiva y declaración judicial respecto del imputado Mario Vargas, habilitando para tales efectos audiencia fijada para el día 14 de enero del año 2026, a las 09:00 horas, en Edificio C, piso 1, sala 101″, lee en la resolución.

En los archivos contenidos en el expediente de la causa, además, es posible advertir que, conforme habían solicitado los abogados que representan a Codelco en esta causa, se concretó la retención de cuentas y bienes de los imputados, por lo que no podrán acceder a ellos y celebrar contratos.