Tras aprobación de compra de pistolas taser para Carabineros: Orrego valora medida y pide que se amplíen instancias de uso

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, valoró este sábado la aprobación del gobierno de la compra por parte de Carabineros de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal, también conocidos como pistolas Taser.

El pasado 22 de agosto, la Subsecretaría de Seguridad Pública aprobó un oficio por parte de Carabineros solicitando la posibilidad de comprar estos dispositivos.

En ese contexto, el gobernador de la RM valoró en una entrevista en T13 Finde la compra de este tipo de pistolas.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“El paso de hoy día es muy importante, una autorización, pero ahora hay que comprar la pistola. Se ha hablado de un piloto solo para casos de violencia intrafamiliar. Yo le he pedido al gobierno que lo ampliemos, porque la verdad es que las mayores expresiones de violencia hoy día en contra de nuestras policías no son solamente en casos de violencia intrafamiliar, son en casos de la calle, por ejemplo, comercio ambulante, ese tipo de cosas”, señaló.

Respecto al hecho de requerir una capacitación para su uso, Orrego cuestionó que realmente se requiera una mayor especialización, comparando que la institución es entrenada para utilizar armas letales.

“Es decir, los autorizamos como sociedad para que puedan ocupar una pistola que puede matar a alguien. ¿Cuánto más difícil va a ser prestarles una herramienta que no mata a nadie, que solamente inmoviliza?“, cuestionó.

Foto: REUTERS.

Por otro lado, también se refirió a la explicación entregada durante esta semana por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien detalló que el uso de estas armas estaría acotado a los que casos que Carabineros técnicamente consideren adecuados y no solamente a las situaciones de violencia intrafamiliar.

“Era innecesario, se podía hacer por decreto. Se dijo que iba a ser el año pasado, después tú te recuerdas que dijeron, no, no, en marzo está implementado. Bueno, estamos casi en septiembre y recién ahora se está autorizando. Yo me alegro que el ministro Cordero amplíe este piloto, pero yo digo, aquí lo que falta es sentido de urgencia. Mientras tramitamos este tipo de cosas, a nuestros carabineros se les agrede impunemente. Y de alguna manera, yo creo que llegó el momento de pasar del discurso a la acción. Si queremos proteger a nuestras policías, démosle las herramientas para enfrentar la violencia que están viendo en las calles”, señaló al respecto.

Además, también cuestionó la solicitud de otros sectores de ampliar el uso de estas pistolas a los guardias municipales, explicando que resulta necesario primero implementar correctamente su uso en Carabineros y que se puede complementar la seguridad de estos funcionarios con otras medidas de protección como el uso de gas pimienta y la aplicación de sanciones agravadas a los agresores, entre otras.