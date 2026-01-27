SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tras renuncia de Trinidad Steinert: Juan Valdés Jeria asume como fiscal regional suplente de Tarapacá

    La Corte de Apelaciones de Iquique ya inició el concurso para definir al titular.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El pasado 23 de enero, tres días después de que se materializara la renuncia de Trinidad Steinert, el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, nombró al persecutor de Iquique Juan Valdés Jeria como fiscal regional suplente de Tarapacá, mientras se resuelve el procedimiento de nombramiento del titular.

    Steinert, que había asumido en febrero de 2024 y cuyo periodo en el cargo debía extenderse por otros seis años, dejó la entidad persecutora para ser la ministra de Seguridad Pública en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

    Valdés, que será su suplente, ingresó al Ministerio Público durante 2005 como abogado asistente de fiscal en la fiscalía local de Iquique y una década después asumió como fiscal adjunto de esa misma fiscalía.

    Desde 2023 a la fecha se mantenía en la especialidad de Responsabilidad Penal Adolescente.

    Se mantendrá en funciones hasta que asuma el fiscal regional titular de Tarapacá.

    La definición de ese puesto ya inició su proceso con el llamado a concurso realizado el viernes 23 de enero por acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique.

