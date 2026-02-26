Tras salida anticipada de Steinert: quiénes son los 13 aspirantes para liderar la Fiscalía Regional de Tarapacá

Fue el pasado martes 20 de enero cuando la entonces fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, le comunicó al fiscal nacional, Ángel Valencia, que, tras apenas dos años en el cargo, no seguiría a cargo del órgano persecutor en la región. Ese mismo día, Steinert fue anunciada como la futura ministra de Seguridad del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

Trinidad Steinert en reunión con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Foto: @ACHMChile.

Luego de la salida de Steinert, la Fiscalía Regional de Tarapacá se encuentra al mando del persecutor de Iquique Juan Valdés, aunque eso no durará mucho más. El concurso público para asumir el liderazgo en la Región de Tarapacá ya se encuentra en curso y este jueves los 13 postulantes presentarán su candidatura ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique.

Los candidatos tendrán que dirigir una Fiscalía cuyo foco en los últimos años ha estado en el combate al narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua.

De entre quienes aspiran a comandar la Fiscalía Regional de Tarapacá hay varios que ya cuentan con una vasta experiencia trabajando en el Ministerio Público. De hecho, son 10 las personas que actualmente trabajan para el órgano persecutor en diferentes puntos de la región nortina.

Incluso, uno de los postulantes ya ocupó el cargo máximo en el órgano regional de manera momentánea: Gonzalo Valenzuela fue fiscal regional suplente de Tarapacá por unos días en diciembre de 2025. Valenzuela también es el actual persecutor jefe de Iquique y es fiscal adjunto del Ministerio Público desde 2022.

Otro de los postulantes, el abogado Guillermo Arriaza, comparte con Valenzuela haber estado a cargo de la Fiscalía iquiqueña y ser parte de quienes buscan quedar en la terna que elegirá el tribunal de alzada de Iquique. Arriaza es fiscal adjunto del Ministerio Público desde 2005 y actualmente se encuentra trabajando en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Local de Iquique.

Otra de los candidatas con experiencia en la persecución criminal en la región nortina es Karem Gómez, quien se desempeña como fiscal adjunta del Ministerio Público desde 2005 y fue persecutora del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Tarapacá. Actualmente es la fiscal jefe de la provincia de El Tamarugal.

El actual cargo de Gómez también fue ocupado por otro de los postulantes: Hardy Torres. El expersecutor jefe de esa fiscalía local es fiscal adjunto del Ministerio Público desde 2005 y actualmente trabaja en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Local de Alto Hospicio.

Quien también trabajó en la Fiscalía de Alto Hospicio es la candidata Virginia Aravena. De hecho, ella estuvo a cargo del órgano persecutor de la comuna nortina y hoy se desempeña en la Unidad de Género de esa fiscalía local. Trabaja en el Ministerio Público como fiscal adjunta desde 2016.

Junto a ella, aunque en otra división de la misma Fiscalía, trabaja el candidato Cristóbal Platero, quien se desempeña en la Unidad de Delitos Sexuales como fiscal adjunto, cargo que asumió el 31 de enero de 2024.

Otros de los postulantes que actualmente trabajan como fiscales en la Región de Tarapacá son el fiscal adjunto de la Unidad Delitos Económicos de Iquique, Juan Zepeda, y Julio Sánchez, de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la misma ciudad.

Los postulantes de la Región Metropolitana

De entre los 13 aspirantes a encabezar la Fiscalía Regional de Tarapacá hay dos que hoy trabajan como fiscales en la Región Metropolitana. La persecutora Tania Sironvalle es una de ellas.

La abogada oriunda de Iquique es descrita por quienes la conocen como una fiscal rigurosa, diligente y comprometida. Entre las causas más conocidas que ha dirigido están el caso Cascadas, la colusión de las farmacias y el caso de la empresa La Polar. Todas ellas las condujo mientras era fiscal de la sección de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Centro Norte. En esa misma Fiscalía asumió en 2021 en la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Desde esa unidad cruzó la información de varias causas para detectar patrones criminales. Fue desde ese espacio que dirigió indagatorias complejas como una que ocurrió en Huechuraba donde desbarató una peligrosa banda liderada en ese entonces por “La Kiki”.

Sironvalle también tiene experiencia en la zona norte: fue fiscal jefa de Pozo Almonte y de Iquique. Hoy se desempeña como persecutora jefa en la Fiscalía Local de Talagante.

El segundo postulante es el persecutor de drogas de la Fiscalía de la Florida, Marcos Flores. El fiscal tiene amplia experiencia en el Ministerio Público, en el cual se desempeña desde 2002. Entre sus investigaciones más recientes logró la detención de ocho sujetos por estar relacionados con una incautación de 7.297 kilos de cocaína base y 1.615 de marihuana, que serían vendidas en la población Villa O’Higgins de La Florida.

Flores también es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, donde imparte el curso de derecho penal.

Aspirantes que no son fiscales

Son tres los candidatos al cargo que no ocupan actualmente la labor de fiscal, aunque dos de ellas sí trabajan desde hace años en el Ministerio Público. Entre ellas está Patricia González, quien actualmente es jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Oriente, donde también dirigió el área de recursos humanos. Fue fiscal dos años en Iquique.

En este grupo también se encuentra Paula Arancibia, quien igualmente se desempeña como jefa de la Uravit, pero de la Región de Tarapacá.

Por último, entre los postulantes se encuentra el exdelegado presidencial (2022-2024) y gobernador provincial (2015-2018) de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana. El candidato a la Fiscalía de Tarapacá es abogado y militó en la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Sanzana presentó su renuncia a la delegación presidencial en noviembre de 2024 para participar en las elecciones legislativas como diputado por la Región de Arica. Se inscribió como candidato independiente apoyado por el partido Acción Humanista. Sin embargo, no fue electo.