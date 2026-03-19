Tras su reingreso: Contraloría toma razón de decreto que aprueba plan de conservación de Ranita de Darwin

La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del decreto N° 38 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Recoge), para la Ranita de Darwin.

“El plan contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia; el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel; e investigación y monitoreo”, explicaron desde Contraloría.

El organismo fiscalizador realizó la acción luego del reingreso del decreto el 18 de marz o, esto luego de que la administración de José Antonio Kast diera marcha atrás con su retiro ante la CGR, aunque se mantiene la decisión respecto a otros 42 decretos medioambientales.

Entre los procesos retirados se encuentran el Parque Nacional Mar de Juan Fernández, Nazca Desventuradas II, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, la iniciativa que buscaba establecer la norma de emisión para centrales termoeléctricas y la declaración del monumento natural de la especie pingüino de Humboldt.

Aunque desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron que están trabajando “de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos, para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República”.