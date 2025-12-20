Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta por el concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña (Frente Amplio) en contra del alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos.

La acusación contra el alcalde de Ñuñoa contempla los delitos de falsificación de instrumento público, falsificación de datos informáticos y denuncia calumniosa, en el marco de la entrega de $250 millones a organizaciones sociales.

La acción judicial fue presentada el miércoles 10 de diciembre y también se dirige contra todos quienes resulten responsables. Según se expone en la querella, el conflicto se originó luego de que Argandoña denunciara públicamente la ausencia de actas de evaluación en el proceso de adjudicación de fondos concursables municipales.

De acuerdo con el escrito, el 5 de noviembre de 2025 el alcalde Sichel anunció en sesión del Concejo Municipal que había presentado una querella en contra del concejal, acusándolo de mentir al sostener que no existían actas que respaldaran la entrega de los recursos, pese a que estas habían sido solicitadas reiteradamente sin respuesta.

Andrés Argandoña. Tribunal declara admisible querella contra Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

Al respecto, Argandoña afirmó que “esto es cruzar una línea por parte del alcalde en contra de un concejal quien tiene el mandato de fiscalizarlo”, agregando que “no estamos hablando de errores administrativos, estamos hablando de delitos y eso es tremendamente grave para la máxima autoridad municipal”.

Según la querella, recién el 6 de noviembre la Municipalidad entregó un link con archivos que supuestamente contenían las actas. Sin embargo, al revisar el documento “FONDOSCONCURSABLES-ADJUDICADOS.pdf”, el concejal detectó que este incluía enlaces a actas y formularios que no existían en la versión original.

“Al revisar el documento original nos dimos cuenta de algo totalmente inesperado: en la versión real no existían los links”, se indica en la acción judicial, donde además se sostiene que el archivo habría sido modificado incorporando cuadros de texto en páginas que antes estaban vacías.

Posteriormente, Argandoña revisó las propiedades del documento publicado en el sitio web municipal, constatando que el archivo fue modificado el 4 de noviembre de 2025 a las 10.42 horas, es decir, nueve horas antes de que el alcalde interpusiera la querella en su contra.

Municipalidad de Ñuñoa. Tribunal declara admisible querella contra Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos Mario Tellez

Sobre cómo se llegó a esta situación, el concejal sostuvo que “es fruto de la arrogancia del alcalde, que en lugar de reconocer el error de no tener actas, decide querellarse en contra de un concejal que cumple su labor de fiscalización”.

En ese contexto, la querella solicita que el Ministerio Público cite a declarar al alcalde Sebastián Sichel en calidad de imputado, además de funcionarios municipales que habrían participado en la elaboración y publicación de los documentos cuestionados.

Respecto de lo que espera del proceso judicial, Argandoña señaló que “esperamos que la justicia resuelva lo antes posible porque los antecedentes son muy evidentes. Los documentos fueron modificados con la misma fecha de la querella y lo tenemos certificado ante notario”.

Cabe recordar que la querella presentada previamente por Sebastián Sichel contra Argandoña por injurias también fue dirigida contra los fundadores de Contrapoder Chile, Josefa Barraza y Miguel Ángel Yáñez, medio que informó sobre la entrega de estos fondos.