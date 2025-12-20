SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

    La querella es impulsada por el concejal Andrés Argandoña (FA) y se da luego que denunciara públicamente la ausencia de actas de evaluación en el proceso de adjudicación de fondos concursables municipales.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta por el concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña (Frente Amplio) en contra del alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos.

    La acusación contra el alcalde de Ñuñoa contempla los delitos de falsificación de instrumento público, falsificación de datos informáticos y denuncia calumniosa, en el marco de la entrega de $250 millones a organizaciones sociales.

    La acción judicial fue presentada el miércoles 10 de diciembre y también se dirige contra todos quienes resulten responsables. Según se expone en la querella, el conflicto se originó luego de que Argandoña denunciara públicamente la ausencia de actas de evaluación en el proceso de adjudicación de fondos concursables municipales.

    De acuerdo con el escrito, el 5 de noviembre de 2025 el alcalde Sichel anunció en sesión del Concejo Municipal que había presentado una querella en contra del concejal, acusándolo de mentir al sostener que no existían actas que respaldaran la entrega de los recursos, pese a que estas habían sido solicitadas reiteradamente sin respuesta.

    Andrés Argandoña. Tribunal declara admisible querella contra Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

    Al respecto, Argandoña afirmó que “esto es cruzar una línea por parte del alcalde en contra de un concejal quien tiene el mandato de fiscalizarlo”, agregando que “no estamos hablando de errores administrativos, estamos hablando de delitos y eso es tremendamente grave para la máxima autoridad municipal”.

    Según la querella, recién el 6 de noviembre la Municipalidad entregó un link con archivos que supuestamente contenían las actas. Sin embargo, al revisar el documento “FONDOSCONCURSABLES-ADJUDICADOS.pdf”, el concejal detectó que este incluía enlaces a actas y formularios que no existían en la versión original.

    “Al revisar el documento original nos dimos cuenta de algo totalmente inesperado: en la versión real no existían los links”, se indica en la acción judicial, donde además se sostiene que el archivo habría sido modificado incorporando cuadros de texto en páginas que antes estaban vacías.

    Posteriormente, Argandoña revisó las propiedades del documento publicado en el sitio web municipal, constatando que el archivo fue modificado el 4 de noviembre de 2025 a las 10.42 horas, es decir, nueve horas antes de que el alcalde interpusiera la querella en su contra.

    Municipalidad de Ñuñoa. Tribunal declara admisible querella contra Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos Mario Tellez

    Sobre cómo se llegó a esta situación, el concejal sostuvo que “es fruto de la arrogancia del alcalde, que en lugar de reconocer el error de no tener actas, decide querellarse en contra de un concejal que cumple su labor de fiscalización”.

    En ese contexto, la querella solicita que el Ministerio Público cite a declarar al alcalde Sebastián Sichel en calidad de imputado, además de funcionarios municipales que habrían participado en la elaboración y publicación de los documentos cuestionados.

    Respecto de lo que espera del proceso judicial, Argandoña señaló que “esperamos que la justicia resuelva lo antes posible porque los antecedentes son muy evidentes. Los documentos fueron modificados con la misma fecha de la querella y lo tenemos certificado ante notario”.

    Cabe recordar que la querella presentada previamente por Sebastián Sichel contra Argandoña por injurias también fue dirigida contra los fundadores de Contrapoder Chile, Josefa Barraza y Miguel Ángel Yáñez, medio que informó sobre la entrega de estos fondos.

    Sebastián Sichel. Tribunal declara admisible querella contra Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos
    Más sobre:ÑuñoaAndrés ArgandoñaSebastián SichelQuerellaTribunalesInvestigaciónDemandaAlcalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Menor de seis años queda en riesgo vital tras atropello en Ruta 5 Norte en Llay-Llay

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    Quienes no lo hicieron en marzo: Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza H3N2

    Lo más leído

    1.
    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    2.
    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    3.
    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    4.
    Reforma estructural a los SLEP y terminar el Sistema de Admisión Escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    Reforma estructural a los SLEP y terminar el Sistema de Admisión Escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    5.
    Quienes no lo hicieron en marzo: Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza H3N2

    Quienes no lo hicieron en marzo: Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza H3N2

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Menor de seis años queda en riesgo vital tras atropello en Ruta 5 Norte en Llay-Llay
    Chile

    Menor de seis años queda en riesgo vital tras atropello en Ruta 5 Norte en Llay-Llay

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos

    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Nuevo golpe para el hincha y críticas a la FIFA: el Fan Fest dejará de ser gratuito en el Mundial 2026

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Mercado de fichajes: revisa las movidas de los clubes de Primera División para la temporada 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania
    Mundo

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Quién es Francis L. Donovan, el general elegido por Trump para liderar el Comando Sur en América Latina

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad