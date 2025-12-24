Tribunal decreta prisión preventiva para los siete involucrados en emisión fraudulenta de licencias médicas

El 8° Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para las siete personas -seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro médico- acusadas por emisión fraudulenta de licencias médicas.

La formalización duró cuatro jornadas y tras la lectura de la resolución, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, señaló que el juzgado “considerando los tipos de delitos formalizados, emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones, asociación ilícita, la existencia de actuar en grupo, pandilla, los bienes jurídicos que se comprometieron por el actuar delictivo, todavía en su conjunto determinó que la libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó su prisión preventiva ”.

Los imputados fueron formalizados por los siguientes delitos: emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva en virtud del artículo 294 del Código Penal -consumado y reiterado- en calidad de autores para los dueños del centro médico.

Además de ello, el persecutor indicó que el plazo de investigación establecido por el tribunal es de 120 días.

La red es acusada de emitir un total de 35.978 documentos entre los años 2021 y 2024, un esquema que tiene directa relación con un informe de la Contraloría General de la República que detectó a funcionarios públicos utilizando estos permisos para viajar al extranjero o asistir a casinos.

La primera jornada se realizó el pasado viernes, donde se dio cuenta de que los médicos generaron un perjuicio a Fonasa de $20.871.585.331, además se señaló que de la más de 35 mil licencias emitidas, 26.559 fueron pagadas.

Además, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que compraron licencias médicas a los profesionales detenidos.