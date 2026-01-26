SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tribunal descarta ilegalidad en detención de Ángela Vivanco y exministra de la Suprema pasa a ser formalizada

    El abogado de la exjueza acusó que la decisión de detener a su representada fue "desproporcionada" e "ilegal".

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Diego Martin

    Tras ser detenida en su domicilio por Carabineros, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco llegó la mañana de este lunes al Centro de Justicia para el control respectivo en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

    En la audiencia ante el magistrado Cristián Sánchez, el abogado de Vivanco, Jorge Valladares, cuestionó la detención y dijo que debía declararse nula la orden dictada para que fuese cursada.

    “La medida es desproporcionada, por lo tanto, también es ilegal”, aseguró.

    Valladares cuestionó la “comparecencia forzada” de su defendida y solicitó que se fije una fecha de formalización que le permita preparar la defensa.

    El tribunal desestimó los planteamientos y la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer procedió a formalizar.

    El Ministerio Público sostiene que la exjueza incurrió en los delitos de cohecho y lavado de activos, por presuntas irregularidades en la tramitación de la causa que enfrentó a Codelco con el consorcio entre la estatal bielorrusa Belaz y la chilena Movitec.

    De acuerdo a la investigación, por favorecer al consorcio, la otrora jueza habría recibido coimas por al menos 90 millones de pesos de parte de los abogados que representaron a la firma favorecida.

    El pasado 23 de enero, la Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra.

    Con eso, la Fiscalía de Los Lagos quedó en condiciones de solicitar medidas cautelares contra la exjueza en su formalización.

    La caída de Vivanco

    El 9 de septiembre de 2024, la Corte Suprema suspendió a la entonces ministra del máximo tribunal Ángela Vivanco y abrió un cuaderno de remoción en su contra. Ese mismo día, el fiscal nacional, Ángel Valencia, informó que se inició una investigación de oficio contra la jueza por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial, a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittner.

    Las primeras diligencias en la causa se concretaron en su domicilio, el miércoles 11 de septiembre de 2024, con la entrega voluntario del teléfono y computador de la hoy exmagistrada.

    Un mes después, la Suprema decidió expulsarla y el Congreso aprobó una acusación constitucional en su contra.

    Su caída se precipitó al revelarse chats con el abogado Luis Hermosilla que daban cuenta de controvertidas intervenciones en favor del protagonista del caso Audio.

    A ello, se sumó una publicación de El Mostrador, en que se narraban eventuales irregularidades en la tramitación de un recurso de protección presentado por un consorcio chileno-bielorruso en contra de Codelco cuando Vivanco presidía la Tercera Sala.

    En noviembre de 2025, su pareja Víctor Gonzalo Migueles Oteíza fue formalizado por la llamada trama bielorrusa, en que se investigan presuntas coimas que recibieron desde los abogados del consorcio que resultó favorecido en esa disputa. Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos fueron imputados por cohecho, soborno y lavado de activos y quedaron en prisión preventiva.

