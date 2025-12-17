SUSCRÍBETE POR $1100
    Tribunal fija fecha para formalizar a Pangal Andrade por uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén

    El exchico reality, y actual presentador de televisión, fue denunciado por la Conaf en un hecho que ocurrió en marzo de este año.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    28/10/2024 PANGAL ANDRADE MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    La Fiscalía Regional de Los Lagos, el pasado 9 de diciembre, ingresó una solicitud de formalización para el rostro de televisión, Pangal Andrade. El exchico reality, según antecedentes del Ministerio Público, será formalizado como autor de un delito contra la ley de bosques.

    Lo anterior, según da cuenta un escrito presentado por la fiscal Nathalie Yonsson, luego de que la Fiscalía recibieron una denuncia de parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en contra de Andrade y otros miembros de la producción del programa “El Clan” de Canal 13, y quienes también serán formalizados por los mismos hechos.

    A raíz del requerimiento de la Fiscalía, el Juzgado de Letras Garantía y Familia de Hornopirén fijó para el próximo miércoles 4 de febrero a las 10.45, la formalización de Pangal Cristobal Andrade Astorga, Lorenzo Sergio Andrade Astorga, Isidora María del Río Prado, Carolina Andrea Mery Luffi, Benjamín Ignaico Araya Nuñez, Diego Eduardo Astorga Carneyro, Alejandro Eugenio Astorga Moreno y Chagual Orrego Astorga, quienes deberán comparecer a través de Zoom.

    Andrade y otras siete personas serán formalizadas -inicialmente- por el delito de uso ilícito de fuego contemplado en la ley de bosques, en un hecho que ocurrió el 26 de marzo de este año. Lo anterior, según conocedores del caso, se habría dado luego de que el grupo habría realizado una fogata al interior del Parque Nacional Hornopirén, en la comuna Hualaihue, Región de Los Lagos.

    El Ministerio Público requirió información a la Conaf sobre algunos antecedentes en específico, por lo que el delito imputado a Andrade y el resto de los investigados podría variar el día de la formalización.

