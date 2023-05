Sobreviviente del accidente aéreo en Isla Mocha envía carta a Boric: denuncia abandono histórico de parte del Estado hacia el lugar

Daniela Melian Antilef, la única sobreviviente del fatal accidente aéreo ocurrido el pasado 23 de abril en Isla Mocha, dio su testimonio recientemente en una carta abierta que fue difundida en redes sociales.

Melian Antilef, quien perdió a su esposo Edison Villa en la tragedia, pidió reunirse con el Presidente de la República Gabriel Boric, la ministra del Interior Carolina Tohá y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. “Necesito que comprendan y reaccionen ante el abandono histórico que existe por parte del Estado de Chile hacia la comunidad de Isla Mocha”, indicó en la carta.

Bajo esa misma línea, contó que junto a su pareja habían elaborado un documento sobre “las problemáticas y carencias de la isla” a nombre de la junta de vecinos del sector norte y dirigido a la delegada presidencial del Bíobío, Daniela Dresdner. La afectada denunció que aún no han recibido respuesta.

“Recientemente como comunidad estuvimos 120 días sin el servicio de transporte aéreo subvencionado, el que se reanudó el pasado jueves 20 de abril. 120 días sin la libertad de movilización”, señaló Melian Antilef.

Hacia el final del comunicado, la sobreviviente exigió rigurosidad en la investigación del accidente aéreo, que dejó cuatro personas fallecidas. Asimismo, solicitó solicitó “mayor atención del Gobierno, puesto que en los últimos 15 años han ocurrido seis accidentes aéreos, esto de acuerdo a los informes que pude recopilar de la DGAC. Los últimos accidentes fueron el 2007, 2011, 2013, 2017, 2021 y el 2023″.

La mujer ya había dado su testimonio ayer a Las Últimas Noticias, instancia en la que relató las circunstancias del accidente. “Ese día la mar no estaba buena, pero pude nadar pese a ello. No recuerdo sentir ni dolor ni frío al estar en el mar, sólo desesperación. Me sentía desorientada. Miraba para todos lados. Buscaba a mi compañero. No recuerdo cómo llegué a la orilla”, contó.

Luego indicó que recuerda estar en el hospital: “ahí sí tenía frío. Preguntaba por Edison y nadie me respondía. Me decían que no sabían”.

También entregó sus apreciaciones sobre las causas del accidente. “Una de las características que debe cumplir una aeronave al volar sobre el mar es que sea bimotor, esto para que cuando se apague un motor pueda responder el otro. Esto no sucedió, por eso capotó, ya que la avioneta de Juan Carlos (el piloto) sólo tenía un motor”, concluyó.