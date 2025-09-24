Uno de los chilenos detenidos por el robo a “Pampita” Ardohain estaría involucrado en encerrona a funcionario de la PDI

Uno de los seis chilenos que fueron detenidos en Argentita por el robo a la casa de Carolina “Pampita” Ardohain, se encontraría involucrado en el robo a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) ocurrido a inicios de septiembre.

Ocho sujetos fueron detenidos en Argentina por el robo de una caja fuerte del interior de la vivienda de la modelo argentina, seis de los cuales son de nacionalidad Chilena.

Según se ha dado a conocer, de estos, uno se encontraría involucrado en la causa que lleva la Fiscalía Oriente y que tiene relación con una encerrona que habría sufrido un funcionario de la PDI el pasado 6 de septiembre.

El hecho relacionado habría ocurrido durante la noche del sábado 6 de septiembre en la comuna de La Florida, donde un funcionario policial fue víctima de un intento de robo mientras se dirigía a su domicilio.

En la ocasión, el funcionario habría sido interceptado por al menos cinco sujetos armados, por lo cual debió utilizar su arma de servicio para repeler el ataque.

“El detective fue atacado con múltiples disparos. Sin embargo, él repelió la agresión y resultó herido por uno de los impactos balísticos”, explicó el prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales en la ocasión.

En la ocasión la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó el trabajo de la Brigada de Robos Sur de la PDI.