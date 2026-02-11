SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Vivanco suma más hechos en su contra: Fiscalía reformalizará a exministra por nuevos antecedentes de cohecho y lavado

    El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 17 de marzo la audiencia en la que el Ministerio Público imputará nuevos hechos constitutivos de los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

    Por 
    Leslie Ayala
     
    Juan Manuel Ojeda
    Diego Martin

    La fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer durante las audiencias para formalizar a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco ya había dado algunas pistas y esta semana esas señales las concretó en una solicitud formal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    Cuando el Ministerio Público logró la luz verde del máximo tribunal para solicitar medidas cautelares en contra de la exmagistrada, procedió a formalizarla por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la trama bielorrusa. Fue en ese momento en que Wittwer, en entrevista con Radio ADN, comentó que "es probable que próximamente también imputemos por otros pagos entre las mismas personas”.

    La petición ingresada finalmente esta semana consigna lo siguiente: “Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 y siguientes del Código Procesal Penal, vengo en solicitar se sirva citar a una audiencia a fin de formalizar cargos, por hechos nuevos, en contra de los imputados” Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

    Gustavo Pineda

    El escrito de la Fiscalía tiene el objetivo de imputar nuevos antecedentes que ya estaban en conocimiento de los investigadores, pero que quedaron fuera de las audiencias de formalización previa.

    En la solicitud del Ministerio Público se detalla que los nuevos delitos de cohecho “fueron perpetrados en la ciudad de Santiago entre los días 8 y 9 y entre los días 27 y 28, del mes de febrero del año 2024″. También se incluye un nuevo hecho por el delito de lavado de activos que, de acuerdo a la carpeta investigativa, habría ocurrido “en la ciudad de Santiago el día 12 de febrero del año 2024″.

    En una resolución firmada por la jueza Patricia Ibacache el martes 10 de febrero, se citó a una audiencia para el próximo 17 de marzo a las nueve de la mañana para proceder a lo requerido por la Fiscalía.

    Quienes saben del caso comentan que el objetivo de Wittwer es robustecer la causa que levantó en contra de la exsuprema y el resto de los imputados. Algunos de los pagos que el Ministerio Público incluyó en la querella de capítulos no habían sido imputados a los otros involucrados en la causa.

    Además a lo largo de la indagatoria Wittwer se ha ido nutriendo de la colaboración de otros imputados que han firmado acuerdos de colaboración y han ido aportando nuevos antecedentes.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Así ocurrió, por ejemplo, con el dueño de la casa de cambio Harold Pizarro. Es ahí donde algunos de los imputados habrían ido a cambiar monedas del dinero obtenido de las coimas.

    La colaboración de Pizarro le permitió a la Fiscalía detectar un nuevo pago que no estaba en el radar. Se trata de una coima por otros US$20 mil que se suma a las otras operaciones que ya había detectado el Ministerio Público y con lo que ha podido tirar del hilo para destapar los eventuales ilícitos cometidos por los involucrados en este escándalo judicial.

    Todo esto ocurre mientras los cuatro imputados que serán reformalizados cumplen prisión preventiva. Mientras los hombres lo hacen en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Vivanco cumple su medida cautelar en un módulo especial de la cárcel de San Joaquín.

    Sin embargo su defensa discutirá ante el tribunal, este jueves, una cautela de garantías debido a las condiciones en las cuales la exmagistrada está cumpliendo su reclusión. Su defensa ha intentado revertir esa cautelar, pero esta semana el asunto fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Más sobre:Trama bielorrusaÁngela VivancoFiscalíaCohecho

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    3.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    4.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    5.
    Los argumentos de la Fiscalía para revertir la libertad de Alberto Larraín y otros imputados del caso ProCultura

    Los argumentos de la Fiscalía para revertir la libertad de Alberto Larraín y otros imputados del caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    “Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido
    Chile

    “Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido

    Qué propone el proyecto de sala cuna que el gobierno pide aprobar en marzo

    Detienen a los dos presuntos responsables de homicidio en La Pintana: habrían atacado a integrante de banda rival

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea
    El Deportivo

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Mauricio Pinilla revela que tiene cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento

    Con el club a cinco puntos del descenso: Tottenham pierde la paciencia y despide a Thomas Frank

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits
    Cultura y entretención

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    A más de 30 años de su muerte: un equipo forense privado postula que Kurt Cobain fue asesinado

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país
    Mundo

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Rusia adelanta que adoptará “contramedidas apropiadas” en caso de “militarización” de Groenlandia

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York