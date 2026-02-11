Vivanco suma más hechos en su contra: Fiscalía reformalizará a exministra por nuevos antecedentes de cohecho y lavado

La fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer durante las audiencias para formalizar a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco ya había dado algunas pistas y esta semana esas señales las concretó en una solicitud formal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Cuando el Ministerio Público logró la luz verde del máximo tribunal para solicitar medidas cautelares en contra de la exmagistrada, procedió a formalizarla por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la trama bielorrusa. Fue en ese momento en que Wittwer, en entrevista con Radio ADN, comentó que "es probable que próximamente también imputemos por otros pagos entre las mismas personas”.

La petición ingresada finalmente esta semana consigna lo siguiente: “Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 y siguientes del Código Procesal Penal, vengo en solicitar se sirva citar a una audiencia a fin de formalizar cargos, por hechos nuevos, en contra de los imputados” Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Gustavo Pineda

El escrito de la Fiscalía tiene el objetivo de imputar nuevos antecedentes que ya estaban en conocimiento de los investigadores, pero que quedaron fuera de las audiencias de formalización previa.

En la solicitud del Ministerio Público se detalla que los nuevos delitos de cohecho “fueron perpetrados en la ciudad de Santiago entre los días 8 y 9 y entre los días 27 y 28, del mes de febrero del año 2024″. También se incluye un nuevo hecho por el delito de lavado de activos que, de acuerdo a la carpeta investigativa, habría ocurrido “en la ciudad de Santiago el día 12 de febrero del año 2024″.

En una resolución firmada por la jueza Patricia Ibacache el martes 10 de febrero, se citó a una audiencia para el próximo 17 de marzo a las nueve de la mañana para proceder a lo requerido por la Fiscalía.

Quienes saben del caso comentan que el objetivo de Wittwer es robustecer la causa que levantó en contra de la exsuprema y el resto de los imputados. Algunos de los pagos que el Ministerio Público incluyó en la querella de capítulos no habían sido imputados a los otros involucrados en la causa.

Además a lo largo de la indagatoria Wittwer se ha ido nutriendo de la colaboración de otros imputados que han firmado acuerdos de colaboración y han ido aportando nuevos antecedentes.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Así ocurrió, por ejemplo, con el dueño de la casa de cambio Harold Pizarro. Es ahí donde algunos de los imputados habrían ido a cambiar monedas del dinero obtenido de las coimas.

La colaboración de Pizarro le permitió a la Fiscalía detectar un nuevo pago que no estaba en el radar. Se trata de una coima por otros US$20 mil que se suma a las otras operaciones que ya había detectado el Ministerio Público y con lo que ha podido tirar del hilo para destapar los eventuales ilícitos cometidos por los involucrados en este escándalo judicial.

Todo esto ocurre mientras los cuatro imputados que serán reformalizados cumplen prisión preventiva. Mientras los hombres lo hacen en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Vivanco cumple su medida cautelar en un módulo especial de la cárcel de San Joaquín.

Sin embargo su defensa discutirá ante el tribunal, este jueves, una cautela de garantías debido a las condiciones en las cuales la exmagistrada está cumpliendo su reclusión. Su defensa ha intentado revertir esa cautelar, pero esta semana el asunto fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago.