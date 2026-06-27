SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El factor cultural

    Óscar ContardoPor 
    Óscar Contardo
    Foto: Referencial.

    Hace algunos años entrevisté a una socióloga de gran trayectoria como investigadora del fenómeno de la movilidad social en Chile. En un momento de la entrevista ella se refirió a un aspecto de nuestra idiosincrasia muy marcado que, a ella como europea, le llamó la atención; me dijo que, en general, los chilenos y chilenas tendíamos a describir la posición que teníamos en el mundo, nuestra trayectoria en la pirámide social, usando calificativos morales sobre la cantidad de esfuerzos y sacrificios involucrados en llegar al punto que habíamos alcanzado. En lugar de entregar datos objetivos, preferíamos elaborar un relato que diera cuenta de la cantidad de escollos enfrentados en la escalada. Aquella idea he podido constatarla como un patrón en personas de distinto origen social, pero sobre todo entre quienes se consideran parte de la escurridiza y fantasmagórica clase media, en donde la narrativa del sacrificio es central.

    Considerar la vida como una jornada de adversidades a las que hay que sobreponerse para luego encontrar un lugar de tranquilidad que brinda la satisfacción de una misión cumplida refleja una mentalidad muy coherente con la historia de Chile durante el siglo XX, un país que salía de una crisis económica, para luego caer en la siguiente. Medrar en la inestabilidad era una aventura improbable. En esas circunstancias la idea de que “las cosas cuestan mucho” tiene un peso cultural enorme en nuestra manera de vernos a nosotros mismos en el mundo, una mentalidad que de tan presente puede pasar inadvertida, y que, sospecho, permanece muy vinculada al valor que le damos a la educación como vía de movilidad social y a lo seductor que nos resulta pensar que todo lo logrado se debe a nuestros méritos, sin reparar que tal vez el elemento principal que explica nuestro destino pertenece a un ámbito tan pedestre como haber nacido en un determinado lugar y no en otro. Lo más habitual debiera ser una combinación balanceada de ambos elementos, pero en Chile, lo sabemos, eso no se cumple.

    Creo que en nuestro país la segregación escolar por origen socioeconómico es feroz, que es un asunto de debe cambiar, pero también creo que eliminar la selección de alumnos de los llamados “liceos emblemáticos”, aunque en algunos fuera parcial, fue un error grave que está teniendo consecuencias, la más evidente, la posibilidad de que el actual gobierno desmantele los avances del sistema vigente bajo la excusa de restituir el mérito y que ese retroceso sea apoyado por un amplio sector de la población.

    Los llamados “liceos emblemáticos” han representado esa cultura del sacrificio que se forjó durante el siglo XX en torno a la escuela y el liceo público, creando una identidad de clase media demográficamente acotada, pero narrativamente extendida hacia los sectores de menos recursos. Fue nuestro cantar de gesta de entrada a la modernidad. Es evidente que comparar la situación de Chile en los años 50 o 60, cuando una minoría accedía a la educación secundaria, con la realidad actual, con una educación superior masificada, resulta inconducente, pero a veces es bueno recordar de donde es que venimos para entender cómo es que interpretamos los desafíos del presente. El problema no es que los más ricos abandonaran el liceo público -idealizando un pasado de convivencia entre hijos de obreros e hijos de millonarios que nunca existió-, sino que quienes huyeran hacia la educación privada o subvencionada fueran los sectores medios cuya identidad se fraguó en el hábitat del liceo. Ese fenómeno viene ocurriendo de manera persistente desde la dictadura y fue agudizado en democracia. En adelante lo único que sostendría la narrativa del valor de la escuela pública chilena serían los resultados de los liceos emblemáticos en el rito anual de los mejores puntajes de la prueba de selección universitaria en sus distintas versiones, desde la PAA a la PAES. El buen nombre de esos liceos brindaba identidad, pertenencia, los exalumnos se reconocían del mismo modo en que lo suelen hacer en Chile los exalumnos de colegios privados distinguidos. El fin de la selección en los liceos emblemáticos, por lo tanto, destruyó el último vestigio simbólico de esa cultura, y en lugar de impulsar los cambios para resucitar la educación pública, ofreció argumentos para desestimarlos. Este hecho, sumado a los episodios de violencia interna en algunos de esos establecimientos, ha provocado, además, una fractura expuesta que desde la política es irresponsable ignorar.

    Es bueno mirar ejemplos exitosos de otras latitudes para emprender cambios, pero es aún mejor cuando esos ejemplos se ponderan con la historia y la realidad local. Habría que balancear los análisis y estudios de la técnica con un relato convincente para quienes potencialmente confiarían a sus hijos a la educación pública, de otra manera será muy difícil contrarrestar el desprestigio sostenido durante décadas. La facilidad con la que la derecha instaló en la opinión pública la idea de “tómbola” para describir el Sistema de Admisión Escolar a través de un algoritmo, sugiriendo la idea de que se trata de un proceso tan azaroso como una lotería, tiene que ver, creo yo, con una debilidad de base: el proceso establecido no resulta coherente con la cultura local del sacrificio, algo que por definición depende de la voluntad de los padres que buscan tener el control sobre el destino escolar de sus hijos, porque hacerlo significa tener la seguridad de que se hizo cuanto se pudo –sacrificios incluidos- por darles una educación acorde con sus expectativas. Despojar a los padres de ese “control”, por más imaginario que sea, sin atender a los aspectos culturales que se alimentan de símbolos cercanos que funcionen como ejemplos a seguir, debilita la posibilidad de que ellos comprendan y apoyen las transformaciones a largo plazo que buscan mejorar el sistema y darle nueva vida a la educación pública.

    Más sobre:Movilidad socialEducaciónLiceos emblemáticosClase mediaSegregación escolarTómbolaOpiniónLT DomingoÓscar Contardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Messi, maravilloso; Maradona, el mejor

    Messi, maravilloso; Maradona, el mejor

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva
    Chile

    PDI detiene a imputado por delito sexual ocurrido en La Florida: quedó en prisión preventiva

    LATAM envía a Venezuela equipos de emergencia y ayuda humanitaria a afectados por terremotos

    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos
    Negocios

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”

    Argentino, penquista y emprendedor diversificado: El accionista desconocido de Sky Airline

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    A dieciseisavos detrás de Inglaterra: Croacia gana en el epílogo y le arrebata a Ghana el segundo lugar del grupo
    El Deportivo

    A dieciseisavos detrás de Inglaterra: Croacia gana en el epílogo y le arrebata a Ghana el segundo lugar del grupo

    Con Harry Kane como hombre récord: Inglaterra supera a la débil Panamá y avanza como líder a dieciseisavos del Mundial

    En uno de los duelos más atractivos de dieciseisavos de final: Cristián Garay vuelve a ser cuarto árbitro en el Mundial

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El joven que huía de sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Reseña de discos/singles: Hermanos Ilabaca en un romance playero, Muse recupera la mística y Yes se distancia del pasado

    El Peso del Mundo, una mirada al auge y caída de Earth, Wind & Fire

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio
    Mundo

    Renuncia Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, tras meses de cuestionamientos por sus declaraciones de patrimonio

    Katz advierte que Israel permanecerá de forma “prolongada” en el sur del Líbano hasta que Hezbolá se desarme

    Trump nomina a Lance Schroyer como próximo director de ICE y pide al Senado confirmarlo “de inmediato”

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención