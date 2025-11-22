BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    MiLi MiLi: Un chino verdadero

    Álvaro Peralta SáinzPor 
    Álvaro Peralta Sáinz
    Milie-.png

    El local que alberga a este restaurant chino desde comienzos del año pasado en Pedro de Valdivia casi al llegar a Eliodoro Yáñez tiene su historia. Partió a inicios de los 80 como una fuente de soda llamada Tarascón, la que duró bastante y tuvo cierta fama. Más tarde dio paso a otra fuente de soda y luego a un restaurante chino. Ambos pasaron sin mayor estridencia. Sin embargo, la estética original del local, con un mobiliario típico de fuente de soda -en tonos rojos-, y el amplio ventanal que da a la calle se mantienen casi intactos.

    Así las cosas, ahora nos encontramos con otro restaurante especializado en comida china, pero uno algo peculiar. Porque, por un lado, a ratos todavía parece una fuente de soda tradicional. Y por otro, como es medio pariente de uno de esos comedores chinos de calle Exposición donde se come la verdadera comida china, su menú tiene varias preparaciones que no se encuentran en cualquier parte. Aunque claro, también tienen los típicos platos de la comida china tradicional, para los mañosos que nunca faltan.

    Hace algunas semanas aproveché un rato libre a la hora de almuerzo para visitar este lugar. Aprovechando la amplitud del local me ubiqué en una solitaria mesa al fondo y me dispuse a revisar la carta. Para partir pedí unos Dumplings al Vapor ($7.800) y un Agua Mineral ($2.000), porque después debía manejar. Los dumplings venían rellenos con una sabrosa pasta de carne de chancho y verduritas, bien aliñada pero sin tapar el sabor de este noble animal por completo.

    A continuación, me decidí por dos preparaciones más: la Berenjena Increíble ($10.800) y el Chaumin Especial ($11.800). Pedí que me trajeran todo junto y así llegaron a la mesa. La berenjena le hacía honor a su nombre y venía cortada en tiras medianas y acompañada con cebolla y pimiento, todo salteado y condimentado maravillosamente con una mezcla de vinagre de arroz, salsa de soya, salsa de ostras, jengibre y quizás qué más. Una delicia vegetariana capaz de conquistar a cualquier carnívoro.

    Luego fue el turno del chaumin, un salteado de tallarines con vacuno, pollo y algas más algunas verduras y salsa de soya además de algunos aliños que no logré descifrar pero que le quedaban perfecto a esta mezcla. Sin embargo, debo decir que la Berenjena Increíble ganó por lejos este almuerzo, dejando un pelo más abajo el salteado y los dumplings.

    Con tantos restaurantes chinos con una comida muy estandarizada, muy chilenizada y prácticamente iguales entre sí; da gusto encontrarse con propuestas como la de MiLi MiLi -además- en pleno Providencia.

    Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

    CONSUMO TOTAL: $32.400

    DIRECCIÓN: Pedro de Valdivia 865, teléfono 920050237, Providencia.

    HORARIO: Lunes y martes 12 a 21 hrs. Miércoles a sábado 12 a 22 hrs. Domingo 12 a 20 hrs.

    ESTACIONAMIENTO: No tiene.

    PÚBLICO: Apto para todo público.

    CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

    Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver

    Más sobre:Don TintoLT SábadoMiLi MiLiComida chinaRestaurante chinoRestaurante Eliodoro YañezGastronomía en Santiagocomedores chinosRestaurante en Pedro de Valdivia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Diego Ibáñez (FA): “No se trata de esconder nuestras banderas en la campaña, sino de acercarlas a la ciudadanía”

    Lo más leído

    1.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    2.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    3.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    4.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres
    Chile

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana
    Tendencias

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”
    El Deportivo

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Agustín Pichot, a fondo: “Los Cóndores están en condiciones de ir por el batacazo en el Mundial”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”
    Cultura y entretención

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Crítica de discos: la historia juega a favor de The Beatles, pero no tanto para The Rolling Stones

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump
    Mundo

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump

    Las biografías esenciales sobre Franco a 50 años de su muerte

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios