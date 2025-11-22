MiLi MiLi: Un chino verdadero

El local que alberga a este restaurant chino desde comienzos del año pasado en Pedro de Valdivia casi al llegar a Eliodoro Yáñez tiene su historia. Partió a inicios de los 80 como una fuente de soda llamada Tarascón, la que duró bastante y tuvo cierta fama. Más tarde dio paso a otra fuente de soda y luego a un restaurante chino. Ambos pasaron sin mayor estridencia. Sin embargo, la estética original del local, con un mobiliario típico de fuente de soda -en tonos rojos-, y el amplio ventanal que da a la calle se mantienen casi intactos.

Así las cosas, ahora nos encontramos con otro restaurante especializado en comida china, pero uno algo peculiar. Porque, por un lado, a ratos todavía parece una fuente de soda tradicional. Y por otro, como es medio pariente de uno de esos comedores chinos de calle Exposición donde se come la verdadera comida china, su menú tiene varias preparaciones que no se encuentran en cualquier parte. Aunque claro, también tienen los típicos platos de la comida china tradicional, para los mañosos que nunca faltan.

Hace algunas semanas aproveché un rato libre a la hora de almuerzo para visitar este lugar. Aprovechando la amplitud del local me ubiqué en una solitaria mesa al fondo y me dispuse a revisar la carta. Para partir pedí unos Dumplings al Vapor ($7.800) y un Agua Mineral ($2.000), porque después debía manejar. Los dumplings venían rellenos con una sabrosa pasta de carne de chancho y verduritas, bien aliñada pero sin tapar el sabor de este noble animal por completo.

A continuación, me decidí por dos preparaciones más: la Berenjena Increíble ($10.800) y el Chaumin Especial ($11.800). Pedí que me trajeran todo junto y así llegaron a la mesa. La berenjena le hacía honor a su nombre y venía cortada en tiras medianas y acompañada con cebolla y pimiento, todo salteado y condimentado maravillosamente con una mezcla de vinagre de arroz, salsa de soya, salsa de ostras, jengibre y quizás qué más. Una delicia vegetariana capaz de conquistar a cualquier carnívoro.

Luego fue el turno del chaumin, un salteado de tallarines con vacuno, pollo y algas más algunas verduras y salsa de soya además de algunos aliños que no logré descifrar pero que le quedaban perfecto a esta mezcla. Sin embargo, debo decir que la Berenjena Increíble ganó por lejos este almuerzo, dejando un pelo más abajo el salteado y los dumplings.

Con tantos restaurantes chinos con una comida muy estandarizada, muy chilenizada y prácticamente iguales entre sí; da gusto encontrarse con propuestas como la de MiLi MiLi -además- en pleno Providencia.

Por Álvaro Peralta Sáinz (Don Tinto), cronista gastronómico.

CONSUMO TOTAL: $32.400

DIRECCIÓN: Pedro de Valdivia 865, teléfono 920050237, Providencia.

HORARIO: Lunes y martes 12 a 21 hrs. Miércoles a sábado 12 a 22 hrs. Domingo 12 a 20 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Apto para todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver