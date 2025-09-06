SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

OCS: Hacia un nuevo orden internacional

Pamela ArósticaPor 
Pamela Aróstica
El presidente chino, Xi Jinping pasa revista a las tropas durante una gran reunión para conmemorar el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista en Beijing, capital de China, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Li Gang

La 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada en Tianjin, confirmó la creciente relevancia de esta alianza euroasiática. Con diez miembros plenos, entre ellos China, Rusia e India, y varios socios estratégicos, la OCS representa al 40 % de la población mundial y busca equilibrar las estructuras de poder históricamente dominadas por Occidente.

En el plano institucional, los mensajes fueron claros: rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y llamado a superar la lógica de la Guerra Fría. En su intervención, Xi Jinping impulsó la idea de un nuevo orden internacional basado en un multilateralismo que incorpore de manera activa al Sur Global.

En el plano simbólico, la imagen de camaradería entre los Presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi transmitió unidad estratégica. Sin embargo, tras esa imagen persisten tensiones profundas: disputas fronterizas entre China e India, sanciones que aíslan a Rusia por la guerra en Ucrania, y la necesidad de India de mantener equilibrios con Occidente. Lo que aparenta ser un eje sólido de cooperación es, en realidad, un frágil entramado de intereses divergentes, aunque con un denominador común: proyectar cohesión frente a Estados Unidos.

Para América Latina, la OCS aún parece lejana, pero sus decisiones tienen un potencial impacto en el comercio, energía y tecnología. La región, que depende tanto de China como de Estados Unidos, enfrenta el dilema de diversificar alianzas y atraer inversiones, sin quedar atrapada en presiones externas.

La cumbre puso en evidencia que el mundo avanza hacia la multipolaridad. Las alianzas son flexibles, los gestos simbólicos conviven con la fragilidad estratégica, y los acuerdos se ensayan antes de consolidarse. Aunque la OCS todavía no es un bloque cohesionado, funciona como un laboratorio en la transición hacia un nuevo orden internacional, con China proyectada como superpotencia.

Por Pamela Aróstica es Doctora (Ph.D.) en Ciencia Política de la Universidad Libre de Berlín y Directora de la Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM).

Más sobre:ChinaLT SábadoOCSOrganización de Cooperación de ShangháiPutinModiChina Rusia IndiaPamela ArósticaDesfile en ChinaMultilateralismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Reciclaje de plásticos en Chile crece 19% en dos años, pero disminuye en hogares

Zoom a las 208 propuestas de seguridad de las cartas presidenciales

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

Felipe Harboe: “Hoy, en el escenario actual de la política, Evelyn Matthei es lo más razonable”

La sigilosa jugada del oficialismo y la DC para impedir la tercera candidatura senatorial de Rincón

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

3.
Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

4.
Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

5.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Zoom a las 208 propuestas de seguridad de las cartas presidenciales
Chile

Zoom a las 208 propuestas de seguridad de las cartas presidenciales

Reciclaje de plásticos en Chile crece 19% en dos años, pero disminuye en hogares

Felipe Harboe: “Hoy, en el escenario actual de la política, Evelyn Matthei es lo más razonable”

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security
Negocios

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Los Cóndores visitan a Uruguay mirando de reojo la otra ventana para meterse en el Mundial
El Deportivo

Los Cóndores visitan a Uruguay mirando de reojo la otra ventana para meterse en el Mundial

Lo que dejó el primer test de la Roja ‘Operación 2030’: quiénes aprobaron y los que dejaron dudas

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico
Mundo

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico

La apuesta de Milei por las legislativas en Buenos Aires

Xi, Putin y Modi: El Dragón, el Oso y el Elefante sacan sus garras

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue