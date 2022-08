Pandemia en tiempos de Boric

Por Daniel A. Bórquez, Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Diego Portales

Recientemente autoridades del anterior gobierno, entre ellas la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza -hace unos días en una columna de este medio- y el exministro de la cartera, el doctor Enrique Paris, criticaron duramente el manejo de la pandemia por parte de la actual administración, lógicamente, contrastándolo con la gestión del período anterior.

En son de esta lógica -y continuando con dicho ejercicio-, si comparamos los principales indicadores en los primeros cinco meses desde la asunción de Gabriel Boric (11 de marzo) como Presidente de Chile a los cinco inmediatamente previos, encontraremos importantes diferencias que favorecen ampliamente a la actual gestión.

En ambos ciclos, la variante mayoritaria en circulación correspondió a Ómicron, sin embargo, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera “corrió con ventaja”, pues este fue un período de primavera-verano, y los meses analizados del actual Mandatario fueron en pleno otoño-invierno, etapa en la que se favorece la circulación de virus respiratorios. Dicho lo anterior, la actual administración registró más de 500 mil contagios menos que la anterior durante el período anteriormente mencionado. En ese sentido, durante los primeros cinco meses el gobierno de Gabriel Boric contabilizó 1.010.850 casos, versus los 1.524.753 de la administración previa. En cuanto a los fallecidos, estos son mayores (16.271 vs. 6.067) en la actual administración, pero aquella diferencia se debe principalmente a que el pasado 20 de marzo se sumaron más de 11 mil fallecidos en un solo día por un cambio de metodología.

Sin embargo, donde quizás se revelan los mejores indicadores, tiene que ver con la ocupación y utilización de las camas UCI, ya que refleja la presión en el sistema sanitario y la gravedad del cuadro clínico de los contagiados. En el período estudiado, las camas UCI ocupadas en promedio por pacientes Covid durante el gobierno del exmandatario Sebastián Piñera fue de 603, mientras que en el ciclo posterior se promediaron 286. Esto último -y a vista de las cifras- resulta ampliamente favorable para la actual administración. Las autoridades anteriores podrían atribuir esto último a su masivo -y por cierto, exitoso- programa de vacunación, pero la gravedad de los cuadros clínicos ha disminuido en todos los países independientemente de la tasa de vacunación.

La actual situación de la pandemia se debe posiblemente a la inmunidad natural producto de los contagios, a la evolución molecular del virus y a la aplicación de vacunas, aunque no hay certezas de cuál es el factor que más contribuye. El pasado 11 de agosto, los centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, actualizaron sus orientaciones sobre el Covid indicando que “esta guía reconoce que la pandemia no ha terminado, pero también nos ayuda a llegar a un punto en el que la del Covid-19 ya no interrumpa gravemente nuestra vida diaria”. Las actuales autoridades hacen bien en adecuar su comunicación y medidas a un escenario global de menor riesgo para la población.