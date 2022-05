SEÑOR DIRECTOR:

La seguridad pública es el tema más importante en la agenda nacional. El aumento de delitos violentos, el porte de armas a plena luz del día, carabineros asesinados, tiroteos frente a salas cunas; dan cuenta del descontrol y la urgencia.

El gobierno acusa recibo y reacciona creando, por ejemplo, el Plan de Intervención Dinámica donde se redistribuye la presencia de carabineros. Con ello, queda de manifiesto la cultura de política reactiva y la falta de perspectiva que está instaurada en Chile y que nos tienen con leyes con nombres personales y un sostenido avance de desconfianza ciudadana en las instituciones.

Nuevamente se nos presenta la oportunidad de poder abordar temáticas con una mirada a largo plazo. La delincuencia no es solo la contingencia de la agenda actual. Son generaciones de vulneraciones históricas y así lo he evidenciado en mis visitas a las cárceles y así también me lo han hecho ver quienes han cumplido su condena y llegan a Paternitas en búsqueda de apoyo y oportunidades.

Entonces… ¿debe ser una tarea exclusiva del gobierno? Ante la magnitud que presenta el desafío, la participación de otros actores como ONG, juntas vecinales, asociaciones de personas con antecedentes, entre otras que buscan la reinserción, es crucial para abordar el tema de manera más amplia e integral. Desde la Fundación nos ponemos a disposición mientras seguimos trabajando por la prevención, reinserción y rehabilitación.

Patricio Valenzuela

Coordinador de Programas Fundación Paternitas