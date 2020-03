Presidente del Comercio anticipa quiebra de varias empresas del sector por crisis del coronavirus

Una mirada pesimista, pero realista tiene el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, sobre la marcha que tendrán algunas de las empresas ligadas al comercio. Si bien espera que las medidas que anunciará Hacienda en el corto plazo permitirá que algunas logren sortear la crisis, anticipa que varias de ellas no lo podrán hacer.

“Lamentablemente varias empresas del comercio quebrarán. No me atrevo a decir un número todavía, pero serán muchas que ya venían mal debido al estallido social y que ahora tendrán este golpe de gracia”, señaló el dirigente.

Su visión va en línea con los señalado hoy en la mañana por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien dijo que no se podrán salvar todas las empresas. “Acá hay que ser súper claros y responsables también. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestra disposición para que eso no ocurra, pero es claro entender que aquí no vamos a poder a salvar a todas las empresas”, dijo la autoridad en radio Duna.

El dirigente gremial añadió que esperan que las medidas del gobierno le entreguen liquidez a las empresas y de esa manera asegurar su continuidad. “Hemos conversado telefónicamente con las autoridades. Estamos a la espera de que anuncien las medidas”.

En otro ámbito, el líder gremial llamó a los comerciantes a no especular con los precios, dada la alta demanda que tienen algunos productos.