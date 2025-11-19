“A mí me hace mucho sentido”: timonel de Evópoli coincide en idea de fusionar los partidos de Chile Vamos

“Nos fue mal. En esto no pretendo engañar a nadie, tuvimos un mal resultado”. Así reconoció el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, la derrota que sufrió su coalición Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Su candidata presidencial, Evelyn Matthei, obtuvo el quinto lugar y en el Parlamento el partido no alcanzó el mínimo del 5% de los votos requerido por el Servel para mantener su supervivencia.

En diálogo con radio Duna, el timonel del partido aseguró que en la colectividad iniciarán un “proceso de reflexión profunda, entender por qué nuestras ideas, por qué nuestra forma de hacer política (…) no ha conectado, no ha tenido sintonía".

“Pronto viene la segunda vuelta, y nos obliga a nosotros a redefinir nuestro camino hacia adelante, y buscar una manera de sintonizar mejor con la ciudadanía, si no, no tiene ningún sentido existir como partido político ”, sostuvo.

En esa línea aseguró que le hace “mucho sentido” unir los partido de Chile Vamos en una sola colectividad. Eso sí, aclaró que para él este no sería el momento para discutir aquello.

“Creo que no es la conversación para tener en este minuto, las urgencias son otras, pero sí, durante el siguiente periodo parlamentario, que comenzará en marzo del próximo año, de todas maneras tiene que ser una conversación a tener y que a mí me hace mucho sentido plantearlo de esa forma", sostuvo.

Respecto a la continuidad de Evópoli, Santa Cruz reiteró que, de acuerdo a los cálculos del partido, no estaría en riesgo su disolución.

“La situación que tiene Evópoli hoy día es que tiene a dos diputados electos, y dos senadores electos en el periodo anterior, es decir, tenemos a cuatro parlamentarios electos, y vigentes o en ejercicio, hasta el año 2030, por lo tanto, a nuestro entender, cumplimos con la ley“, sostuvo.

Eso sí, recalcó que apelarán al Tribunal Calificador de Elecciones en caso que el Servel les notifique una eventual disolución.