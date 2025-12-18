SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    El senador electo y presidente de los republicanos estuvo cerca de ocho horas en la sede del Parlamento en Valparaíso. Ahí, conversó con diferentes actores, como timoneles de partidos de oposición, la ministra de la Segpres y la bancada de diputados de su partido. ¿El objetivo? Tantear el mapa legislativo y afinar la agenda en ese plano a contar del próximo 11 de marzo.

    Nicolás Quiñones 
    Nicolás Quiñones
    17 DICIEMBRE 2025

    Pasadas las 09.00 de este miércoles, el presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, llegó hasta la sede de Valparaíso del Congreso Nacional.

    ¿El objetivo? Trazar un mapa legislativo preliminar de cara al desembarco del presidente electo, José Antonio Kast, a La Moneda el próximo 11 de marzo.

    Tal como ha planteado Kast, su mandato se tratará de un “gobierno de emergencia”. Por lo mismo, Squella -quien asumirá un rol clave en la bancada de su colectividad- quería conversar con diferentes parlamentarios la agenda legislativa en aquellas materias que desde el Partido Republicano han remarcado como “emergencias”.

    El primer paso del senador electo fue conversar con la bancada de diputados de su propio partido. Para ello, a eso de las 10.00, se le vio hablando con el jefe de los diputados republicanos, Juan Irarrázaval, además de Renzo Trisotti.

    Minutos más tarde se dirigió hasta el comité. Luego de breves minutos en la oficina de los diputados republicanos, cruzó hasta el Senado para dialogar con distintos personeros de la derecha en esa cámara, principalmente con los representantes de la UDI.

    Si bien dentro de la agenda inicial estaba contemplado un almuerzo con los diputados republicanos, finalmente Squella no concurrió.

    En medio de su despliegue, el timonel republicano sostuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN).

    Si bien Squella aseguró que se trató de una reunión “protocolar”, quienes supieron de esa bilateral aseguran que la idea era conversar acerca de la conformación de la futura mesa directiva de la Cámara.

    En este plano, quien correría con más ventaja es precisamente un representante republicano: Agustín Romero.

    El hecho de que el timonel de la Cámara sea del mismo partido que el mandatario es algo que genera cierta resistencia. Por de pronto, la del Partido de la Gente. Fue su principal líder, el excandidato presidencial, Franco Parisi, quien se distanció de esa idea.

    Después de almuerzo, Squella continuó con sus bilaterales.

    A eso de las 15.00, fue el turno de conversar con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

    Con el timonel gremialista, aseguran conocedores de ese encuentro, se abordaron tres proyectos: reforma política, sala cuna universal y la iniciativa constitucional que busca separar las funciones de Gendarmería, que fue anunciada ayer por el Presidente Gabriel Boric.

    Mientras el futuro senador cruzaba desde la Cámara al Senado -y viceversa- se encontró con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind.).

    Con la secretaria de Estado encargada de la relación del Ejecutivo con el Congreso Nacional también conversó sobre los principales proyectos de ley que están en agenda, principalmente en la del gobierno de Boric.

    Quienes supieron de ese diálogo, aseguran que, tal como habló el actual mandatario con el presidente electo este lunes, abordaron el proyecto de ley de sala cuna universal y el de Financiamiento a la Educación Superior -más conocido como FES- y que elimina el CAE.

    En horas de la tarde, continuó la ronda de conversaciones con senadores, entre ellos, Gustavo Sanhueza (UDI) y Sebastián Keitel (Ind.-Evópoli).

    17 DICIEMBRE 2025 EL PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO Y SENADOR ELECTO, ARTURO SQUELLA, EN LOS PASILLOS DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En medio de su despliegue, Squella accedió a un improvisado punto de prensa. Ahí, detalló las conversaciones que había sostenido hasta ese momento.

    “Estamos hablando de temas más bien propios de la agenda legislativa del gobierno de emergencia”, dijo.

    En medio de esas prioridades, acotó que “si existe la posibilidad (...) de que se abra un espacio para avanzar en una reforma en el sistema de nombramientos del Poder Judicial, tendría que ser algo muy compartido, no solo entre quienes vamos a ser del oficialismo, sino que por supuesto con las otras bancadas”.

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso
