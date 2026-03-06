Alcaldes de Chile Vamos activan coordinación para incidir en el debate del nuevo gobierno

Ad portas del inicio de un nuevo ciclo político, un grupo de alcaldes de Chile Vamos e independientes de derecha de la Región Metropolitana se reunirá este sábado para dar una señal de coordinación política.

La cita está fijada para las 10.30 horas en el Castillo Rojo -en el sector de Bellavista- en la comuna de Providencia, donde presentarán la conformación de una red de alcaldes cuyo objetivo es posicionar en la agenda nacional las prioridades del mundo municipal.

La iniciativa apunta a articular una voz común desde los municipios para instalar en el debate público temas que -según explican en el sector- aparecen primero en la gestión local que en la discusión parlamentaria. Seguridad, educación, eficiencia en la gestión municipal, emprendimiento y salud figuran entre los ejes que los jefes comunales buscan priorizar.

La coordinación también tiene una lectura política más amplia. La apuesta de los alcaldes es fijar posiciones frente a las políticas públicas que impulse el próximo gobierno, de modo de incidir en su diseño o implementación desde la experiencia territorial . En otras palabras -aseguran- introducir en el debate una mirada que provenga de la administración cotidiana de los municipios y del contacto directo con vecinos y comunidades.

Pero la reunión se produce, además, en un momento en que el sector ha debido administrar algunas diferencias internas. La decisión del presidente electo José Antonio Kast de poner término al proceso de traspaso con el gobierno de Gabriel Boric -tras la controversia por el proyecto de cable submarino con China- abrió incomodidades en algunos liderazgos de Chile Vamos, incluidos alcaldes que participarán del encuentro.

Entre ellos están el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias; y el de Providencia, Jaime Bellolio, quienes han transmitido reparos a la determinación de suspender la coordinación entre ambas administraciones.

“Como alcalde de Independencia, pero también como un ciudadano más, quiero reiterar mi humilde llamado, al igual que el Cardenal Fernando Chomali y otros actores públicos, para que gobierno saliente y entrante retomen el diálogo y el traspaso del mando sea el mejor posible (...). Me ha tocado conversar con vecinos que no entienden que otros intereses primen por sobre el espíritu republicano y democrático que siempre ha distinguido a Chile”, escribió el jefe comunal de Independencia en X.

Mientras que Bellolio, desde una actividad comunal señaló que “ojalá que se pueda recomponer este impasse que se produce para que haya una continuidad del Estado”.

En el sector reconocen que, si bien la cita de este sábado tiene como foco la agenda municipal, el telón de fondo político inevitablemente estará presente en las conversaciones.

Hasta ahora, han confirmado los alcaldes Carol Bown (San Miguel), Paula Gárate (Melipilla), Camila Merino (Vitacura), Hortensia Mora (Calera de Tango), Jessica Mualim (María Pinto), Catalina San Martín (Las Condes), Isabel Valenzuela (Colina), Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Miguel Araya (Buin), Jaime Bellolio (Providencia), Rodrigo Cornejo (Peñaflor), Mario Desbordes (Santiago), Agustín Iglesias (Independencia), Maximiliano Luksic (Huechuraba), Juan Pablo Olave (Isla de Maipo), José Manuel Palacios (La Reina), Daniel Reyes (La Florida) y Sebastián Sichel (Ñuñoa).