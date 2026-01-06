Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

El excanciller y actual miembro del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Alfredo Moreno, cuestionó las declaraciones que dio la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respecto de que el cobre y litio estarían en riesgo tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó la captura del ahora expresidente de ese país, Nicolás Maduro.

En su habitual vocería de los lunes, la secretaria de Estado condenó la incursión militar, así como las intenciones declaradas de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sobre tomar el control del petróleo venezolano. “Así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”, manifestó.

Al ser consultado por estos dichos, en conversación con radio Pauta, Moreno estimó que “hacer un parangón entre lo que pasó en Venezuela y las otras cosas, creo que es ir demasiado lejos".

05/01/2026 - VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Sin perjuicio de eso, es evidente que estamos viviendo, y no solamente por este hecho sino que por muchos anteriores, estamos viviendo una situación internacional total y completamente distinta desde lo que vivimos de la Segunda Guerra Mundial en adelante”, complementó.

Por otra parte, el excanciller recalcó que “hay que moverse con realismo, Chile es un país muy pequeño, alejado de los centros de poder por nuestra ubicación geográfica, muy abierto al mundo. Dependemos enormemente de Estados Unidos, de China, de lo que suceda en la Unión Europea y por lo tanto para nosotros esto es clave. La política exterior y la preponderancia de lo que pasa en el mundo, que lo ha traído a colación este evento, pero que estuvo completamente ausente en la discusión presidencial, va a ser un tema extraordinariamente importante en los años que vienen hacia adelante. Esto de Venezuela es solamente un ejemplo”.

“No tenemos ninguna injerencia en lo que sucede y tenemos que actuar con realismo y buscar cuál es el mejor interés para Chile. Y yo creo que el mejor interés para Chile no está en participar en esa lucha”, añadió.

El excanciller y uno de los directores de Codelco Alfredo Moreno. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Requerido nuevamente sobre los dichos de Vallejo referentes al cobre y al litio, Moreno sostuvo: “No veo riesgo desde el punto de vista de lo que creo entender de las frases de la vocera. Hasta el momento ninguna de esas cosas ha sido afectada, pero sí hemos tenido el riesgo de tener aranceles hasta hace poco (...) y hay todavía amplios sectores que temen que haya arancel para el cobre en Estados Unidos".

“Vamos a ser impactados por lo que está sucediendo, no porque haya una acción ni de Estados Unidos, ni de alguna de estas potencias directamente con Chile como sucedió en Venezuela. Por eso me parece que el parangón no tiene sentido. Pero sí (por) la situación en el mundo, no por intervenciones, sino que simplemente porque los países están buscando su interés personal, hay mucho menos fuerza de las instituciones internacionales", precisó.