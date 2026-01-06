SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    "Hacer un parangón entre lo que pasó en Venezuela y las otras cosas, creo que es ir demasiado lejos", dijo el excanciller y uno de los miembros del directorio de Codelco.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El excanciller y uno de los directores de Codelco Alfredo Moreno. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El excanciller y actual miembro del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Alfredo Moreno, cuestionó las declaraciones que dio la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respecto de que el cobre y litio estarían en riesgo tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó la captura del ahora expresidente de ese país, Nicolás Maduro.

    En su habitual vocería de los lunes, la secretaria de Estado condenó la incursión militar, así como las intenciones declaradas de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sobre tomar el control del petróleo venezolano. “Así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”, manifestó.

    Al ser consultado por estos dichos, en conversación con radio Pauta, Moreno estimó que “hacer un parangón entre lo que pasó en Venezuela y las otras cosas, creo que es ir demasiado lejos".

    05/01/2026 - VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Sin perjuicio de eso, es evidente que estamos viviendo, y no solamente por este hecho sino que por muchos anteriores, estamos viviendo una situación internacional total y completamente distinta desde lo que vivimos de la Segunda Guerra Mundial en adelante”, complementó.

    Por otra parte, el excanciller recalcó que “hay que moverse con realismo, Chile es un país muy pequeño, alejado de los centros de poder por nuestra ubicación geográfica, muy abierto al mundo. Dependemos enormemente de Estados Unidos, de China, de lo que suceda en la Unión Europea y por lo tanto para nosotros esto es clave. La política exterior y la preponderancia de lo que pasa en el mundo, que lo ha traído a colación este evento, pero que estuvo completamente ausente en la discusión presidencial, va a ser un tema extraordinariamente importante en los años que vienen hacia adelante. Esto de Venezuela es solamente un ejemplo”.

    “No tenemos ninguna injerencia en lo que sucede y tenemos que actuar con realismo y buscar cuál es el mejor interés para Chile. Y yo creo que el mejor interés para Chile no está en participar en esa lucha”, añadió.

    El excanciller y uno de los directores de Codelco Alfredo Moreno. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Requerido nuevamente sobre los dichos de Vallejo referentes al cobre y al litio, Moreno sostuvo: “No veo riesgo desde el punto de vista de lo que creo entender de las frases de la vocera. Hasta el momento ninguna de esas cosas ha sido afectada, pero sí hemos tenido el riesgo de tener aranceles hasta hace poco (...) y hay todavía amplios sectores que temen que haya arancel para el cobre en Estados Unidos".

    “Vamos a ser impactados por lo que está sucediendo, no porque haya una acción ni de Estados Unidos, ni de alguna de estas potencias directamente con Chile como sucedió en Venezuela. Por eso me parece que el parangón no tiene sentido. Pero sí (por) la situación en el mundo, no por intervenciones, sino que simplemente porque los países están buscando su interés personal, hay mucho menos fuerza de las instituciones internacionales", precisó.

    Más sobre:Alfredo MorenoVenezuelaCobreLitioCamila VallejoCodelco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    Lo más leído

    1.
    Héctor Barría, jefe de bancada DC: “Ya hay dos bloques de oposición: la centroizquierda, y el PS, el PC y el FA”

    Héctor Barría, jefe de bancada DC: “Ya hay dos bloques de oposición: la centroizquierda, y el PS, el PC y el FA”

    2.
    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    3.
    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales
    Chile

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”
    Negocios

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    La voz de los territorios

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”
    El Deportivo

    El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”

    Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

    Solo Tomás Barrios sobrevive a un martes para el olvido para los tenistas chilenos en Camberra y Hong Kong

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro
    Cultura y entretención

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Muere Béla Tarr, leyenda del cine experimental

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso