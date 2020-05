Alfredo Moreno se convierte en el primer ministro en dar positivo por coronavirus

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, informó esta jornada que dio positivo para el examen del coronavirus.

De esta manera el titular de la cartera se convierte en el primer secretario de Estado del gobierno en contraer la enfermedad.

“He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora”, indicó a través de Twitter.

Para agregar que “tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen”.

La Moneda aseguró, tras conocerse la noticia, que Moreno no tuvo contacto con el Presidente Sebastián Piñera. Y que se está trabajando en realizar el mapeo de las personas con las cuales tuvo contacto durante los últimos días.

El pasado viernes 22 de mayo, Moreno informó vía Twitter que un integrante de su equipo había dado positivo en el test de Covid-19 y que “a pesar de que no tuvimos contacto estrecho, he decidido realizarme el test preventivamente y hacer cuarentena como indica el protocolo”.

Durante esa semana, el titular de Obras Públicas tuvo una serie de reuniones con diversos alcaldes de la Región Metropolitana para abordar la rebaja en las tarifas del TAG en las autopistas.

En dicha oportunidad, tuvo contacto con los alcaldes de Estación Central, Rodrigo Delgado; de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas; y el de Huechuraba, Carlos Cuadrado.