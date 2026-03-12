Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

Hasta hace unos días, la izquierda y la centroizquierda estaban unidas y hacían gestiones para quedar bien paradas en el acuerdo administrativo del Senado, que definiría a quienes presidirían la mesa. El viernes pasado, de hecho, la senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, recibió en su casa a sus pares Jaime Quintana (PPD), Diego Ibáñez (FA), Claudia Pascual (PC) y Yasna Provoste (DC).

Allí se empujó la idea de continuar la presión por igualar la cantidad de períodos al mando del Senado entre su sector y la derecha, además de equiparar la cantidad de presidencias de las comisiones de la Cámara Alta. En la instancia, Pascual aconsejó establecer contrapesos, como que el ahora oficialismo solo pueda encabezar o las instancias de Gobierno o de Seguridad, pero no ambas.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La tónica se mantuvo incluso hasta el domingo cuando Pascual, Provoste y Vodanovic se reunieron por Zoom para ver cómo iba el acuerdo con la derecha. Pero esta semana todo se quebró, lo que se transformó en el primer quiebre desde que son oficialmente la nueva oposición.

El resultado de la negociación entre oficialismo y oposición –el Socialismo Democrático, particularmente– terminó con un equilibrio en las presidencias de las comisiones, pero con solo un mandato en la testera de la Cámara Alta para el sector de las cuatro disponibles. Esta será para el PS –Paulina Vodanovic o Alfonso de Urresti– y la derecha tendrá las otras tres.

Ese panorama ya era el más estimado cuando, este martes en la mañana, se volvieron a reunir para abordar el pacto administrativo, esta vez en el Senado. A la cita se sumaron más senadores, como De Urresti y Pedro Araya, quienes se percataron de que Provoste y Pascual se retiraron anticipadamente del encuentro.

Desde el Socialismo Democrático intentaron reunirse una vez más con Provoste el martes en la noche, pero la cita en el Congreso no se pudo concretar y el miércoles ya era muy tarde.

Pese a que en el PS y el PPD han argumentado que el pacto con la derecha se trata de algo exclusivamente administrativo, en los partidos que quedaron excluidos de la testera temen que pueda ser algo más profundo: el quiebre de la oposición en dos bloques en la Cámara Alta, donde izquierda y derecha están en empate técnico.

En ese escenario, el acercamiento de parte de la oposición al actual oficialismo podría afectar la negociación por la representación en las comisiones del Senado.

“Esperamos que esta situación quede atrás y que nosotros podamos retomar un diálogo con el PS y el PPD, para que en conjunto establezcamos la correcta representación en las comisiones del Senado”, dijo el senador Daniel Núñez (PC).

Y agregó: “Si no hay un acuerdo que nos integre, nosotros no vamos a suscribir ningún tipo de acuerdo. Hemos decidido formar un comité unido con la DC, el FA, regionalistas y comunistas para, de esa manera, como un solo comité, enfrentar el proceso de negociación que queda para la integración de las comisiones y que haya garantías de nuestra incorporación de acuerdo a la fuerza que tenemos”.

Ese nuevo comité fue la primera medida que tomaron los senadores excluidos del pacto administrativo de la testera para intentar contrarrestar al Socialismo Democrático en el Senado. En total, reúne a 11 senadores. Entre el PS, el PPD y el Partido Liberal, en tanto, suman 12.

Núñez agregó que “nosotros siempre hemos privilegiado y sido defensores de la unidad de las fuerza progresistas de la centroizquierda. Nos parecía que la posibilidad de un acuerdo transversal para darle gobernabilidad a la mesa tenía que haber sido con todas las fuerzas participando de la centroizquierda progresista, sin ningún tipo de exclusión”.

En ese sentido, el legislador lamentó que “la derecha solamente interlocutó con el PS, con el PPD, y en la práctica nos dejó fuera de este acuerdo” . Debido a eso, dijo Núñez, los demás senadores del sector optaron por abstenerse en la votación de este miércoles, en que se resolvió que Paulina Núñez (RN) encabezaría la testera.

Daniel Núñez. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El senador Ibáñez, del FA, es de la idea de que “Chile necesita un progresismo unido para que los acuerdos sean sustantivos y den gobernabilidad real”. En ese sentido, hizo una invitación a las fuerzas del sector en el Senado “a pensar estratégicamente, incorporar a la DC, al FA y al PC en las tratativas, tal cual lo acordamos en el último cónclave en La Moneda y como lo hicieron en la Cámara de Diputados”.

“No podemos tener dobles discursos de comprometer unidad públicamente, pero por abajo generar exclusión. Yo tengo esperanza en que trabajaremos unidos en el futuro”, agregó el recién debutado senador.

19 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO DIEGO IBAÑEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Desde la DC, el senador Iván Flores espera que ambos bloques puedan retomar las conversaciones con el PS y el PPD para la “distribución equitativa y ecuánime de las comisiones”.

“Hoy hay dos bloques en la oposición, y son dos bloques que están bastante equiparados en número de parlamentarios. Se están pidiendo reuniones a quienes están representando al grupo PS-PPD para que nos sentemos en la mesa de la unidad y tengamos una sola postura respecto de cómo vamos a negociar con la derecha las comisiones”, sostuvo.

Valparaiso, 10 de diciembre 2024 Punto de prensa del senador Ivan Flores Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Dentro de la oposición, existe esta bancada unida, que tiene casi la misma fuerza, desde el punto de vista del número de parlamentarios, que la del PS, PPD y el Partido Liberal (...). En la recta final, en esta negociación nos aislaron. Yo espero que se entienda que todos somos necesarios en este Parlamento y que la unidad es lo más importante para enfrentar las nuevas situaciones en este nuevo gobierno”, complementó la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente), quien también integra la nueva bancada.

Las ofertas de la derecha

Por el lado del actual oficialismo, siempre se insistió en la fórmula de 3x1. De hecho, esa fue la oferta inicial desde hace varios meses. Y pese a que en algún momento la izquierda dobló la apuesta, en la derecha se mantuvieron firmes con su propuesta.

Para concretar ese diseño, los negociadores de la derecha activaron canales de diálogo con el PS y el PPD; de hecho, con senadores de este partido fueron las últimas conversaciones en los días previos a la votación.

Además lograron amarrar al independiente Karim Bianchi, a quien le ofrecieron una vicepresidencia. Pese a ello, en el sector tuvieron a sus propios descolgados: Alejandro Kusanovic (ind.-RN) y Vanessa Kaiser (libertaria).

El martes en la tarde, en el sector ya transmitían que el acuerdo estaba sellado y que el 3x1 finalmente se mantuvo.

En detalle, el acuerdo final terminó con Paulina Núñez (RN) en la presidencia de la Cámara Alta para el primer periodo. El sucesor será una carta del PS, presumiblemente la senadora Vodanovic, y los dos años restantes serán para Javier Macaya (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Para el primer año, a Núñez la acompañará en la vicepresidencia Iván Moreira (UDI). En este cargo, los sucesores del gremialista serán Rojo Edwards, Bianchi y el candidato que levante el comité del PPD.