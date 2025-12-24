Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

El encargado del traspaso de mando presidencial, el exministro Claudio Alvarado (UDI), se refirió al criterio que fijó la próxima administración respecto de que no pueden ingresar al gabinete quienes tengan parientes en el Congreso, lo que impediría que el excandidato presidencial Johannes Kaiser sea ministro.

En conversación con Radio Infinita, Alvarado confirmó que “se está evaluando precisamente que no exista una relación entre autoridades del Poder Ejecutivo con autoridades elegidas democráticamente en el Parlamento para tratar de evitar malas interpretaciones, eventuales conflictos de interés, en fin“.

“Pero no es una norma que esté fijada en piedra. Siempre pueden existir excepciones y en ese sentido yo creo que lo que interesa y lo que importa es que aquellas personas que colaboren con el gobierno tengan la mejor disposición, tengan la capacidad técnica, tengan habilidades políticas y estén comprometidos con el programa de gobierno", precisó.

No obstante, al abordar el caso de Kaiser y su hermana, la senadora electa Vanessa Kaiser, y este criterio mencionó que hay quienes están buscando malinterpretar este asunto. “O sea, (dicen que) se está buscando un elemento como para que eventualmente no ingrese al gabinete, pero esas cosas no son así. Y esas interpretaciones a mi juicio siempre hay que tratar de evitarlas”, acotó.

Al ser consultado sobre si el Partido Nacional Libertario podría integrar el gobierno y a si esto podría perjudicar las proyecciones políticas de Kaiser, Alvarado respondió que “el óptimo es que todas las fuerzas políticas que apoyaron al presidente electo Kast en la segunda vuelta puedan colaborar en las diferentes instancias de gobierno”.

“Indudablemente que cuando hay muchas colectividades y se habla de un gobierno de unidad, pueden existir algunas diferencias. Pero la clave está en generar los espacios de coordinación política que permitan administrar esas diferencias. Ahora, si la decisión de un partido, de sus bases, es no ingresar al gobierno teniendo en consideración diferentes elementos, es respetable. Pero que sea una decisión propia del partido y no se interprete como que el gobierno electo no desea que esas personas sean parte del gobierno“, añadió.

Críticas de Karamanos al retorno de la primera dama

Alvarado también tuvo palabras para la discusión que se ha generado por el retorno de la figura de la primera dama. Este cargo fue eliminado por esta administración y las funciones que estaban radicadas en este puesto fueron reasignadas a otros ministerios, durante la gestión de la antropóloga y ex primera dama, Irina Karamanos.

Sin embargo, en su primer discurso como presidente electo, José Antonio Kast manifestó que su esposa María Pía Adriasola volverá a asumir este rol. Ello ha traído reacciones desde el gobierno, por ejemplo, de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), quien ha recalcado que “en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco”.

Y esta jornada, la propia Irina Karamanos criticó el retorno de esta figura: “Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que -retrocediendo el reloj- llena el “vacío” dejado por reinados".

Alvarado si bien afirmó que las funciones que fueron delegadas en otros ministerios se mantendrán así, recalcó que “desde el punto de vista de la historia republicana, las primeras damas siempre juegan un rol social muy importante y no obstante que no tengan la dirección directa de determinadas fundaciones, el acompañar al presidente en el ejercicio de su función pública genera un plus".

Respecto de los dichos de Karamanos, Alvarado ironizó, en alusión al estilo enrevesado del mensaje, que “hay que hacer un esfuerzo agudo en la mañana (para entenderlo)” y luego sostuvo que “esto no dice relación con la austeridad u otras cosas. Aquí es un acompañamiento que yo lo miro desde el punto de vista que es positivo para una gestión integral de la acción del gobierno”.