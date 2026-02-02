Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado sostienen su segunda reunión bilateral por traspaso de mando
Otros secretarios de Estado harán lo mismo esta semana con los respectivos futuros ministros de Kast. Por ejemplo, este miércoles el titular de Hacienda, Nicolás Grau, se juntará con el próximo jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz.
Pasadas las 16.00 horas de este lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se reunió con su sucesor, Claudio Alvarado, en el marco del traspaso de mando del gobierno del Presidente Gabriel Boric al de José Antonio Kast.
Esta es la segunda reunión bilateral que sostienen ambos de cara al 11 de marzo.
Lo propio hará la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con su sucesora Judith Marín, este viernes.
