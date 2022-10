Andrés Jouannet: “Invitar a ‘Pancho Malo’ es igual de violento que cuando se invitó a la Primera Línea y fue recibida con aplausos”

El diputado del partido en formación Amarillos, Andrés Jouannet, se refiere en esta entrevista a la mesa paralela de la cual él formó parte cuando se anunció en un punto de prensa. El parlamentario dice que el objetivo solo fue montar un espacio de debate y coordinación, pero que con el tiempo todo se distorsionó y “capotó”.

Luego de los acontecimientos de la semana pasada -la invitación a “Pancho Malo” y el altercado protagonizado por el diputado Gaspar Rivas-, Jouannet toma distancia de ese espacio. “La política no puede estar vinculada a la violencia. Nunca voy a tolerar la violencia en la esfera pública y menos invitar gente que efectivamente ha amenazado. Algunos dirán que hay que ser tolerantes, pero no, yo no soy tolerante con la violencia. Ese tipo de personas dañan nuestra convivencia democrática y por lo tanto no deben ser toleradas”, dice el exintendente.

¿Por qué decidió sumarse a esta mesa paralela?

Ese espacio se distorsionó. El día que dimos la conferencia de prensa lo que nosotros hicimos fue decir que iba a haber una coordinación entre estos parlamentarios por el tema constituyente, pero eso no era una mesa paralela. Nosotros solo dijimos que íbamos a hacer una coordinación para ir viendo cómo se desarrollaba el tema constitucional. Todo eso se distorsionó.

¿Por qué?

Por dos cosas que no están bien. Uno puede generar espacios de debate en el Parlamento y todos los espacios que sean, yo los aplaudo y estimulo. El problema es que se puso esta mesa paralela a la misma hora en que la otra instancia está discutiendo sobre cómo avanzar con el proceso constitucional. Eso es lo primero, y no me parece porque poner las cosas a la misma hora es hacer un gallito que no corresponde. Segundo, porque cualquier posibilidad de coordinar algo se terminó por sepultar cuando aparece este personaje, “Pancho Malo”, que es una persona que a lo menos ha intimidado a parlamentarios de forma muy agresiva. Habiendo tanta gente en Chile que estaría encantada de participar en diálogos, se le termina invitando a él. Se dice que él lo habría solicitado, sí, pero hay muchos otros que estarían solicitando lo mismo y perfectamente se le puede decir que no.

¿Fue un error haberlo invitado?

Sí, porque es una persona que, por lo bajo, estuvo intimidando a un senador de la República, en este caso, al presidente de la UDI, el senador Macaya, y no me parece que en ese contexto se le reciba en el Parlamento.

Esa instancia no solo se vio envuelta con lo de “Pancho Malo”, también estuvo la situación de violencia del diputado Gaspar Rivas. ¿Por qué la instancia derivó en esto?

Eso pasa porque las cosas se están haciendo mal. Yo recuerdo que en el contexto de la violencia de octubre de 2019 la Primera Línea fue recibida en el Congreso invitada por el exsenador Navarro. Me parece reprochable, ese tipo de situaciones no las acepto, no las comparto y menos esto de generar violencia dentro del Parlamento, porque efectivamente se están generando estos diálogos paralelos y la verdad es que no entiendo mucho cuál es el sentido. Ese día que nosotros hicimos la conferencia de prensa, en la que además se nos coló el diputado Rojo Edwards...

¿No estaba invitado?

No, él estaba mirando la conferencia de prensa, entró y se puso en la foto. Luego se puso a hablar y cuando se puso a hablar, yo me fui. La idea original era de coordinación, pero eso fue muriendo cuando se trató de hacer un gallito que no correspondía con lo que es esta instancia de diálogo formal que reúne a todos los partidos con representación en el Congreso.

¿La invitación a “Pancho Malo” es comparable con la invitación de la Primera Línea en 2019?

Sí, es lo mismo. Invitar a “Pancho Malo” es igual de violento que cuando se invitó a la Primera Línea y fue recibida con aplausos. Son personas que utilizan la agresión y la descalificación. En nuestra esfera pública no podemos tolerar personas que actúen de esa forma.

¿Fue un error sumarse a este espacio de coordinación que derivó en este bochorno?

Para nada, no fue un error, hicimos un llamado a esta mesa a abrirse y generar un diálogo. En ese contexto se nos escuchó porque después se incluyó a Matías Walker. Ese espacio de coordinación que yo convoqué, luego de lo del jueves, claramente se ha ido deteriorando.

¿Pero fue la forma correcta? Hizo un punto de prensa buscando un efecto mediático. ¿No pudo, por ejemplo, haber solicitado lo mismo de manera formal a la mesa de los partidos?

No, porque lo que hicimos fue un llamado a generar un debate más amplio dentro del Parlamento y eso me parece legítimo y necesario, sobre todo en partidos que tienen algún grado de representación como Amarillos. Nosotros fuimos clave en el triunfo del Rechazo y eso nadie puede desconocerlo. Por lo tanto, que un grupo como nosotros, que además es un partido en formación, no estuviera en este debate, me parece que era poco justo porque solo gracias a que ganó el Rechazo es que se está dando esta instancia de conversación.

¿Cómo ve el estado de la negociación por un nuevo acuerdo político que le dé continuidad al proceso constituyente?

Lo primero que quiero despejar es que ahí no hay ninguna cocina porque se ha tratado de descalificar el espacio con esa crítica. Lo que hay es un debate abierto, franco, que se ha ido ampliando y mejorando, donde todas las posiciones se escuchan. Hay un aprendizaje de los partidos que estuvieron por el Apruebo, de saber que ese era un camino equivocado. Hay ciertos asuntos que tensionan al país y que, por lo tanto, van destinados al fracaso, como por ejemplo, la plurinacionalidad, la desaparición del Poder Judicial o terminar con el Senado. Cosas como esas hoy día a nadie se le están ocurriendo. Dentro de ese contexto, hay un muy buen espacio para dialogar porque por primera vez nadie está vetando al otro, nadie veta a la derecha y la derecha no veta a nadie.

Los partidos están entrando a debatir sobre mecanismo constituyente. ¿Cuál es su propuesta sobre qué órgano debe escribir la nueva Constitución?

Amarillos está preparando una propuesta, hay que ser respetuoso con ese proceso y esta semana ya tendremos noticias respecto de cómo vemos el proceso constitucional.

La semana pasada el PS se abrió a la opción de un órgano mixto. En su opinión personal, ¿estaría a favor de que el órgano combine una proporción de representantes electos y otra de expertos designados por los partidos?

De verdad yo prefiero no dar una respuesta y esperar a la propuesta que hará Amarillos. Lo que sí creo es que todos tenemos que allanarnos. Yo aplaudo que el PS se esté allanando a otras opciones. Creo que aprendieron la lección luego de haber respaldado un proceso constituyente que estuvo mal concebido. Lo que ha hecho el PS debería ser una práctica que todo el resto de los partidos debería imitar. Aquí nadie puede imponer todos sus términos y aquí nadie puede querer avanzar sin transar algo.