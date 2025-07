“Anomalía”: las reacciones de parlamentarios de oficialismo ante 800 mil extranjeros habilitados para votar

“El Presidente de Chile lo deben elegir nuestros connacionales", concordaron parlamentarios sobre el voto extranjero y tras la información entregada por el padrón provisorio del Servicio Electoral (Servel) que da cuenta sobre los más de 800.000 electores habilitados para sufragar y que nacieron en otro país.

Para las próximas elecciones, el Servel ya está trabajando con una nómina de 15.791.056 electores habilitados para sufragar, de estos 886.190 personas son extranjeros. Mientras que, la principal comunidad de electores son los venezolanos que corresponden a 237.889 personas.

Ante esto, parlamentarios del oficialismo reaccionaron a la información. El diputado y presidente de la comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (PR), quién advirtió de una “anomalía” por el número de electores venezolanos con derecho a voto.

“Llama mucho la atención que en el padrón ya hay casi medio millón de venezolanos que pueden votar, esto es riesgoso”. Considerando esto, afirmó que “ mientras la derecha sigue queriendo darle voto a extranjeros, yo como presidente de la comisión de Gobierno Interior digo no al voto extranjero ”.

“Es una anomalía. Hay solamente 5 países del mundo que le dan derecho al extranjero para votar. 300.000 venezolanos van a poder votar en esta elección, eso no corresponde. Es por eso que yo digo fuerte y claro, el presidente o presidenta lo tienen que elegir los chilenos y chilenas y no los extranjeros. Las multas son para los ciudadanos chilenos y chilenas y no para los extranjeros”, concluyó.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS), apuntó que “lo que estamos viendo hoy día es una curva exponencial de aumento de los extranjeros no nacionalizados en la participación electoral en Chile. Nosotros creemos y tenemos una profunda convicción que el destino de Chile lo deben decidir los chilenos” .

El parlamentario descartó que esto pudiera ser “xenofobia”, y que se trata de “sentido común”. “Nosotros estamos convencidos que el Presidente de Chile lo deben elegir nuestros connacionales, lo deben elegir los chilenos”, sostuvo el parlamentario.

EL diputado Leonardo Soto (PS) señaló que “el Congreso de Chile no tiene un consenso sobre qué hacer con el voto de los extranjeros en Chile”, añadiendo que la norma actual que otorga el derecho a sufragar a más de 800 mil extranjeros les parece “excesiva” y “fuera de sentido común”.

“Y si no hay un acuerdo, si hay un desacuerdo lo que hay que hacer, es tender puentes para poder lograr buscar una fórmula que pueda resolver esta controversia”, planteó.

Por su parte, en un punto de prensa de la bancada del Frente Amplio, la diputada Lorena Fries, acusó que “ esto es empujado de nuevo por la derecha como cálculo electoral , la derecha le dice a la comunidad de migrantes, vengan, voten por mí”.

“Pero a lo mejor la comunidad de migrantes no sabe que esa misma derecha es la que les niega el derecho a la salud, es la que les niega el derecho a educación, es la que no le importa si usted aporta o no a la comunidad, ojalá se vayan todos. Y por lo tanto, esto hay que sincerarlo y sin cálculo electoral”, añadió la parlamentaria.