Aplicar estado de excepción en la RM: quiénes están detrás de la propuesta y quienes la rechazan

En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país y particularmente la capital, algunas autoridades, parlamentarios y figuras de la oposición han salido a defender la idea de aplicar un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana.

Uno de los primeros en sugerir esta alternativa fue el exministro del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado (UDI), quien viene haciendo ese planteamiento desde mediados del año pasado, llamando a “dejar los complejos” y meditar esa medida con la finalidad de enfrentar la delincuencia.

El exministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Esa petición fue puesta sobre la mesa hace algunas semanas por el gobernador de la RM, Claudio Orrego, tras los últimos hechos criminales que se han registrado en la región, como el violento ataque a un guardias de seguridad en el parque Quinta Normal y el lanzamiento de una granada a una carabinera.

Ante estos acontecimientos, el gobernador Orrego expresó que este es “el momento más crítico en materia de seguridad que ha vivido Santiago en décadas (...), hemos tenido 16 homicidios y más de 30 homicidios frustrados en dos semanas y media”.

En ese sentido, manifestó: “para mí decretar estado de excepción en la Región Metropolitana –en toda o parte de la misma– es una medida extrema, pero creemos que hay una circunstancia extrema”.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Foto: Francisco Paredes / AgenciaUno.

Más severo fue un grupo transversal de parlamentarios liderado por Raúl Soto (PPD), que emplazó al gobierno del Presidente Gabriel Boric a decretar estado de excepción constitucional en todo el país, luego del ataque que sufrió una carabinera en medio de una fiscalización en Santiago centro.

“Estamos en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia republicana de Chile. Nuevas formas delictuales, mucho más violentas e importadas de otros países, están afectando la seguridad de nuestra nación y de los ciudadanos de nuestro país”, señaló Soto.

El diputado Raúl Soto (PPD). Foto: Juan Farias / La Tercera.

Los parlamentarios oficialistas Marcos Ilabaca (PS), Cristián Tapia (IND-PPD), Héctor Ulloa (IND-PPD), Jaime Araya (IND-PPD), Carlos Bianchi (IND-PPD) y Tomás Lagomarsino (PR) se plegaron a la solicitud. Además de los diputados Eric Aedo (DC), Felipe Camaño (IND-DC) y Rubén Oyarzo (PDG).

“Hacemos un llamado a extremar las medidas y a echar mano a todas las herramientas constitucionales y legales disponibles para poner freno a esta situación ahora. No es tiempo de diagnósticos. Los diagnósticos ya están hechos, es tiempo de actuar”, enfatizó Soto en esa oportunidad.

Asimismo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, propuso la aplicación de cinco medidas para enfrentar la delincuencia. Dentro de ellas, estaba declarar estado de excepción constitucional en la capital, además de reforzar el trabajo de las policías con las Fuerzas Armadas y expulsar a migrantes ilegales que cometan delitos.

La edil de Providencia, Evelyn Matthei, también se mostró a favor del estado de excepción en la RM, pero con ciertos reparos. “Son tantos los homicidios que llevamos ahora, son 16 homicidios en dos semanas, algo nunca visto en Chile, que pueda que sirva por algún tiempo un estado de excepción, pero tengamos claro que esa no es la cura a la enfermedad, la cura pasa por enfrentar con mucha seriedad el tema de los extranjeros que vienen a delinquir”, indicó.

Los alcaldes de La Florida y Providencia, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei, respectivamente.

Los personeros en contra de la medida

Pese a la voluntad de Orrego y del grupo de parlamentarios oficialistas, desde La Moneda han descartado esa posibilidad.

Si bien sostuvo que desde el Ejecutivo “no se descarta ninguna herramientas”, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aclaró que “a través de diversas conversaciones que se ha tenido con las fuerzas policiales sobre decretar un Estado de Excepción en zonas urbanas, se ha llegado a la conclusión de que no es conveniente ordenarlo”.

“La decisión de no decretar Estado de Excepción y no ocupar Fuerzas Armadas en una zona urbana, como por ejemplo la Región Metropolitana, es una decisión del gobierno en conjunto con las policías, porque las propias policías han propuesto mecanismos y planes operativos para controlar esta situación, que son las que estamos haciendo”, agregó.

El Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Foto: Agencia Uno.

En el marco del cuarto Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, realizado este martes, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, respaldó lo dicho por Monsalve: “Lo han dicho todas las autoridades de gobierno, no hay ninguna medida que descartemos de plano. Lo que hemos planteado es que a problemas distintos y específicos tienen que haber soluciones diferentes”.

Sin embargo, la delegada precisó que “la problemática” de las zonas donde rige esta medida tienen “características distintas”. Bajo ese argumento, afirmó que en 2020 hubo estado de excepción en la Región Metropolitana y “fue uno de los años en que hubo mayor cantidad de homicidios”.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez. Foto: Juan Farias / La Tercera.

Por su parte, y pese a la iniciativa parlamentaria que apoyaba la medida en la capital, los jefes de partidos oficialistas se cuadraron con la postura de La Moneda para enfrentar la crisis de seguridad y desecharon la idea de ampliar el estado de excepción constitucional a la Región Metropolitana.

Consultado por la petición liderada por un diputado de su partido, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que “son temas que cada cierto tiempo aparecen, pero evidentemente no tienen ningún sentido, aquí hay una opinión colegiada por 10 presidentes de partido de todo el oficialismo que creen que es absolutamente inviable”.

El fin de semana pasado, en tanto, el excomandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, aseguró que no es recomendable decretar un estado de excepción en la capital. “Las Fuerzas Armadas, desde mi mirada, no tienen mucho que hacer en tareas de orden público o policiales. Las Fuerzas Armadas no tienen cultura policial, tienen una cultura militar y eso se logra en la formación, son años”, aseguró.

El excomandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez.

“Lo que haría con las autoridades políticas, de revisar cuáles son las tareas que hoy tiene Carabineros para ver si las siguen haciendo ellos, o las hace otra organización o institución, de manera tal de que ellos estén en la calle”, añadió.