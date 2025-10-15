SUSCRÍBETE
Política

Apoyo de Morel a Undurraga agudiza carrera en el barrio alto: Schalper también consiguió un video

El llamado a votar por el candidato de Evópoli activó la disputada campaña electoral en el distrito 11 y agregó un condimento nuevo a la contienda. A la aspirante de la UDI, Constanza Hube, le llegaría el video de respaldo en los próximos días.

Nicolás Quiñones 
Nicolás Quiñones
23/07/2025

A la elección parlamentaria por el distrito 11 -correspondiente a las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, Vitacura- se le agregó un nuevo ingrediente.

Si bien la derecha apuesta a la mayoría en el distrito -hoy tiene cinco representantes de los seis que se eligen-, la contienda está puesta en quiénes son los aspirantes que consiguen el escaño.

Para ello, en la derecha se desató una soterrada carrera por amarrar el apoyo de la ex primera dama Cecilia Morel.

En Chile Vamos, los principales contendores son Francisco Undurraga (Evópoli) -que va a la reelección-, Diego Schalper (RN) -quien se cambió de distrito, desde Rancagua, para recalar en la zona de confort de la derecha- y la exconvencional Constanza Hube (UDI).

El primero en recibir la “bendición” de Morel fue Undurraga.

“Francisco es un hombre con una tremenda historia de superación y esfuerzo y que jamás se ha quejado ni lo ha sacado en cara”, señaló la otrora primera dama, quien históricamente ha tenido una afinidad con las figuras políticas de Evópoli.

Por ejemplo, en el pasado apoyó pública y financieramente a Gonzalo Blumel en su fallida apuesta para ser constituyente.

En este nuevo gesto Morel dijo que Undurraga “es un hombre preparado y capaz de legislar en serio, y sobre todo a pelear contra el populismo”.

Este respaldo, que Undurraga hizo público el lunes de esta semana, llevó a que Schalper activara gestiones para recibir el mismo apoyo.

Por lo mismo es que durante esta mañana subió a sus redes sociales el mensaje de Morel.

“Diego es un líder que no les teme a los debates importantes”, asegura la otrora primera dama sobre el diputado de RN.

“Su trabajo en el Congreso demuestra su capacidad y su compromiso para un futuro mejor para Chile”, agrega Morel, para reforzar su mensaje y pedir que voten por Schalper.

A quien todavía no le ha entrega un mensaje -al menos de manera pública- es a Hube.

Consultada la candidata, desdramatiza este escenario, asegurando que sí cuenta con el apoyo de Morel y que “está grabando videos para los candidatos del sector en todo Chile”.

“No ha habido apoyos explícitos para otros candidatos, solo se está trabajando en una serie de videos que se irán publicando gradualmente”, explica Hube al respecto.

Y complementa: “Este es un proceso que toma tiempo porque se trata de un apoyo para todos los postulantes, y cada uno de estos videos está siendo grabado de manera planificada”.

Desde el entorno de la candidata señalan que el video de apoyo les debería llegar entre hoy o mañana. Con ese timing, agregan, el diseño es subirlo a las redes sociales el domingo.

Constanza Hube. LUIS SEVILLA FAJARDO

El movimiento de piezas

Actualmente el distrito tiene dos representantes de Chile Vamos -Guillermo Ramírez (UDI) y Undurraga-; dos del Partido Republicano -Cristián Araya y Catalina del Real-; uno del Partido Nacional Libertario, Gonzalo de la Carrera, y solo un representante de izquierda, Tomás Hirsch.

Con el cambio de zona de Ramírez -que emigró para competir en el distrito 9- se abrió una puerta en la coalición de centroderecha.

Schalper, que representa actualmente el distrito 15 de Rancagua, apuesta a conseguir la reelección, pero en la apetecida zona para la derecha.

En cuanto a los republicanos -que compiten en la misma lista con el Partido Nacional Libertario y el Socialcristiano-, tienen como cartas fuertes a sus actuales diputados.

En este marco es que existe la alta probabilidad de que el resultado se mantenga en un 5 a 1 en favor de la derecha, teniendo a cada partido de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- con un escaño para cada uno, más los dos representantes del Partido Republicano.

