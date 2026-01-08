SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Artículo pendiente”: debate en particular de sistema de inteligencia desafía urgencia impuesta por el gobierno

    Tanto el Ejecutivo como los parlamentarios tienen la intención de despachar a ley el proyecto en lo que queda de legislatura, es decir, durante el mes de enero; o durante la primera semana de marzo. Sin embargo, la discusión en particular se ha tornado engorrosa y con escaso avance.

    Nicolás Quiñones 
    Nicolás Quiñones
    Comisión mixta de Inteligencia. Foto: Senado.

    “Dejémoslo pendiente”.

    Ese fue uno de los pocos acuerdos a los que llegaron senadores y diputados que integran la comisión mixta encargada de resolver la divergencias entre ambas cámaras por el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado.

    Este jueves, la instancia que preside el senador Javier Macaya (UDI) estaba citada entre 10.00 y 12.00 horas, para continuar con el debate en particular -es decir, de cada artículo- del proyecto de ley iniciado en un mensaje presidencial del exmandatario Sebastián Piñera en noviembre de 2018, y que Gabriel Boric reactivó mediante indicaciones en enero de 2023.

    Hasta la sede del Congreso en Santiago concurrió prácticamente la totalidad de los integrantes de la comisión mixta, a excepción del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) y la diputada Carmen Hertz (PC). Por el lado del gobierno, asistió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

    Con media hora de retraso, los parlamentarios retomaron la discusión en el artículo 8° del proyecto, que versa sobre las atribuciones de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y que de acuerdo al texto en discusión son 12.

    En una de ellas, el diputado Luis Sánchez (republicanos) levantó un cuestionamiento, concretamente sobre la función de la ANI relativa a “disponer la constitución, modificación, término, disolución y liquidación de sociedades civiles y comerciales, con el objeto exclusivo de otorgar cobertura a labores de inteligencia y contrainteligencia en los casos previstos en esta ley, y en especial, para la protección de la identidad de los funcionarios que actúen bajo cobertura".

    Además del republicano, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) cuestionó la norma de elaboración de informes sobre “vulnerabilidades y amenazas de ciberseguridad a nivel mundial”.

    En la discusión de este artículo, que rápidamente se identificó como uno de los nudos, también apareció la primera insistencia de los protagonistas para avanzar con celeridad. “Vamos despachando, aunque sea parcialmente, el artículo”, pidió el senador Iván Flores (DC).

    “La idea es que avancemos”, insistió, por su parte, el ministro del Interior. Y agregó: “Mi temor es que nos quedemos, de nuevo, estancados en este artículo”.

    Sin consenso, la comisión dejó pendiente este artículo a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo.

    Luego, el artículo 9 se aprobó prácticamente en los mismos términos, salvo por la sustitución de un concepto, relativo a la subrogancia del director de la ANI, la cual será “de acuerdo con la estructura interna y el orden jerárquico que determine la resolución”.

    De ahí en más, los otros artículos aprobados fueron el 10 y 12.

    Los acápites 11, 13 y 14 fueron profusamente discutidos, sin embargo, las dudas que seguían aflorando entre los integrantes de la mixta impedían su votación. En todos ellos, La Moneda quedó con el compromiso de llegar con nuevas propuestas de redacción.

    KARIN POZO

    Discusión contra el tiempo

    Tanto el gobierno como los parlamentarios tienen la intención de despachar a ley el proyecto en lo que queda de legislatura, es decir, durante el mes de enero; o durante la primera semana de marzo.

    Sobre todo, considerando que el gobierno le puso discusión inmediata, es decir, la urgencia que obliga a despachar la iniciativa en seis días.

    Por lo mismo, fuentes de la comisión mixta aseguran que una posibilidad real para acelerar la discusión es que haya alguna citación hasta total despacho, lo que es atribución del presidente de la instancia, el senador Javier Macaya.

    En esta línea, según transmiten desde la mixta, Macaya ha sondeado esa posibilidad entre los senadores y diputados, pero aún no hay confirmación oficial.

    De momento, la siguiente sesión será el próximo lunes, en la sede del Congreso de Valparaíso, de 15.00 a 19.00 horas.

    En las filas de la derecha existe la sospecha de que el diputado Luis Sánchez no estaría en la misma sintonía de despachar la iniciativa en lo que queda de legislatura. Por lo mismo, agregan, elabora preguntas en cada uno de los artículos.

    Consultado el diputado republicano, aseguró que “la ley es bastante extensa, compleja, tiene aspectos muy diversos (...). Entiendo la premura, pero también me importa que salga bien, es un tema muy sensible”.

    Y añadió: “Espero que podamos contar con una nueva ley de Inteligencia lo antes posible, pero es importante no hacer estas cosas a la rápida”.

    6 OCTUBRE 2025 DEBATE PARLAMENTARIO POR EL DISTRITO 7 EN LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO DE VIÑA DEL MAR. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Requerido el ministro Elizalde por estas posturas que se han manifestado, aseguró que “los parlamentarios tienen el legítimo derecho a dar a conocer sus puntos de vista, pero efectivamente hay quienes tienen ánimo constructivo para avanzar en una buena norma legal”.

