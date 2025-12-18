Arturo Squella responde a Orellana por dichos contra republicanos: “Los ministros salientes deben cuidar sus declaraciones”

El presidente del Partido Republicano, el senador electo Arturo Squella, respondió este jueves a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien criticó el regreso de la figura de la Primera Dama en manos de María Pía Adriasola, y volvió a expresar su temor en contra del supuesto retroceso en derechos de la mujer frente al próximo gobierno de José Antonio Kast.

La titular de la Mujer, en Radio Infinita, se refirió al interés manifestado por Kast para que su esposa ejerza este cargo que fue eliminado por la actual administración, y sostuvo que “si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que pueden ver es que lo que hemos hecho en este gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de”.

“Lo importante para nosotros como gobierno es que en un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco", agregó.

Continuando con las críticas, Orellana se refirió al trabajo legislativo del Partido Republicano, sobre el cual resaltó que “lo que yo he visto en el trabajo con parlamentarios (...) es que, pudiendo acordar algunas cosas, en general no están de acuerdo con la idea de los derechos de las mujeres. Habrá que ver ahora cómo se desarrolla su gestión".

La respuesta de Squella

En ese contexto, es que Arturo Squella salió al paso de las declaraciones de Orellana y afirmó que “los ministros salientes tienen que tener cuidado con las declaraciones que hacen”.

“Hay que resguardar precisamente las formas. Estamos hablando de una nueva administración que ganó con una mayoría histórica de respaldo ciudadano que nunca antes habíamos tenido en un Presidente de la República y eso los debería hacer reflexionar respecto de qué es lo que buscan con este tipo de declaraciones”, remarcó.

En la misma línea, el líder republicano profundizó que en los secretarios de Estado del actual gobierno “hay una desconexión muy fuerte sobre lo que los ministros, el oficialismo de hoy día tiene o logró construir en estos años en que estuvieron a cargo de la administración del país y perseverar, digamos, en esa lógica, en esa dinámica sólo hace que se dañen más en la relación que tienen con los ciudadanos”.

Despido de funcionarios públicos

Con todo, la polémica entre republicanos y el gobierno no inició con las declaraciones de Orellana, sino por la restricción de despidos de funcionarios, contenida en el proyecto de reajuste al sector público elaborado por el gobierno.

En ese contexto, Squella sostuvo que “lamentablemente, lo que hemos visto en el contexto de la discusión del proyecto de ley de reajuste del sector público, vemos por ahí un artículo que la verdad rompe o pone en riesgo, digamos, las confianzas que son tan importantes en esta etapa”.

“Hemos hecho todos un esfuerzo por ir generando una muy buena relación, no sólo por el presente, sino que por lo que va a venir después del 11 de marzo, y tratar, digamos, de camuflar entre medio del texto del reajuste del sector público, una norma que por ley, pretende afectar algo tan sensible como las contrataciones, como amarrar a las personas que actualmente están prestando servicios en el sector público, particularmente aquellos que llevan dos años, es decir, que fueron contratados durante esta administración, es impresentable”, añadió.

“Si llegara a salir adelante tal cual como lo estamos conociendo hoy día, estamos hablando de una irresponsabilidad que raya en infracciones que son extremadamente delicadas y obviamente que tendríamos que analizarlo en detalle", manifestó sobre el contenido del proyecto.