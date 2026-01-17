Bancada UDI se lanza contra estrategia comunicacional del gobierno y cuestiona el “legado” de Boric

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticó duramente las estrategias comunicacionales que ha llevado a cabo el gobierno del Presidente Gabriel Boric para destacar diversos hitos de su legado a semanas del fin de su mandato.

Sobre estos, los diputados señalaron que desde su punto de vista “no se trata, por tanto, de un ejercicio espontáneo de rendición de cuentas, sino de un esfuerzo por ordenar el cierre de un ciclo marcad o p o r graves y v i tales c o ntrad ic c io nes ”.

En ese sentido dijeron que el oficialismo ha tenido que migrar “a la moderación obligada de posiciones y a la adopción de ideas y políticas que permanentemente han sido defendidas por la derecha, pero que históricamente fueron rechazadas de forma sistemática por los partidos que hoy gobiernan”.

En la carta se enfocaron en cuatro puntos, para referirse a la gestión del Gobierno durante estos años:

Crisis institucional y de confianza

En la misiva argumentan que desde el estallido social, el Gobierno no logró volver a restaurar la confianza en las instituciones.

Mencionaron situaciones como la fallida visita de la exministra Izkia Siches a Temucuicui, el tema de los indultos a condenados durante el estallido social y “la obstinación de supeditar el éxito del programa del gobierno a la aprobación de una nueva Constitución”.

Con lo anterior concluyen que “el Gobierno fracasó en su objetivo de reconstruir confianzas y terminó profundizando el distanciamiento que hoy aún existe entre las instituciones y la ciudadanía”.

Escenario económico

En este contexto, la declaración señala que el Presidente Boric “ha intentado atribuirse como propio el control y reducción de la inflación, que pasó de un 14% a un 3,5% en la actualidad”.

Mencionan, en cambio, que estos resultados no tienen que ver con acciones del Ejecutivo, sino con la labor del Banco Central, al cual reconocen como autónomo de las acciones del Gobierno.

Además, señalaron al oficialismo como los responsables de “dos tercios de la inflación que afectó a nuestro país”, el cual dicen “tuvo su origen en todos los retiros de fondos previsionales que impulsaron las actuales autoridades, incluido algunos ministros y el propio Presidente Boric”.

Asimismo, se refirieron a las políticas públicas que desde su sector le han criticado al Gobierno durante su gestión, como la “permisología”, “la inestabilidad regulatoria y la ausencia de señales claras en favor de la inversión nacional y extranjera”.

Crisis de seguridad

Respecto a la seguridad, como ha manifestado la oposición constantemente, lo reconocen como la materia en donde el Gobierno más ha tenido que cambiar su perspectiva.

“El ejemplo más evidente es que pasaron de promover discursos cargados de una transformación radical, como la refundación de Carabineros, a promulgar distintas reformas destinadas a fortalecer el ejercicio de la función policial, como la ‘Ley Nain-Retamal’”, expresaron en la carta.

Sobre este último punto, recuerdan en el texto la división que ha provocado la aprobación de esta Ley dentro del mismo oficialismo durante los últimos días.

También mencionan la política de Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur, que como señalan en la declaración “el Presidente Boric y su coalición de opusieron de manera persistente antes de asumir el gobierno, pero que luego -con sus permanentes renovaciones- terminaron reconociendo implícitamente que era una herramienta necesaria para enfrentar a los grupos terroristas”.

Además, sobre la delincuencia en general, sostienen que todas las medidas adoptadas por el Gobierno respondieron a “un choque frontal con la realidad de nuestro país” y que “obedeció a la presión de una ciudadanía que vio cómo la delincuencia y la inseguridad se instalaban en su vida cotidiana”.

“Lo que hoy se intenta presentar como parte de su supuesto ‘legado’ en el área de la seguridad, en los hechos, no es más que la adopción forzada de políticas que siempre han sido defendidas y promovidas por nuestro sector”, concluyen sobre este punto.

Probidad y transparencia

Por último en, los parlamentarios se refirieron a los diversos casos mediáticos que involucraron al oficialismo durante estos años. Entre ellos, la renuncia del exministro Giorgio Jackson, el caso convenios y la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Asimismo, señalaron situaciones recientes como las “listas de espera VIP” y las “leyes de amarre”, que desde su perspectiva “terminaron por consolidar la idea de un gobierno que no sólo incumplió los estándares morales autoimpuestos, sino que utilizó dicho discurso como una herramienta política coyuntural, abandonándola por completo al llegar a La Moneda”.

Como cierre de esta carta, la UDI recalca que el Gobierno actual debió adoptar muchas de las propuestas que ha defendido la derecha desde hace años.

Y desde la visión de este sector concluyeron que, “Chile rechazó el experimento ideológico y refundacional que se intentó imponer en 2019 por medio de la violencia y, en cambio, optó por la estabilidad, el realismo y el sentido común”.