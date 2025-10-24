Bárbara Figueroa por diferencias entre Jara y Boric: “No son lo mismo, no es continuidad”
La secretaria general del PC apuntó a las diferencias de criterios en torno a la salida de autoridades involucradas en polémicas. "No vamos a estar reflexionando mil horas antes de tomar decisiones", zanjó Figueroa.
En el programa Desde la Redacción de La Tercera, este viernes, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, remarcó que la candidatura de Jeannette Jara no representa una continuidad del Presidente Gabriel Boric.
“No es continuidad. Acá hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno encapsula el concepto de la continuidad, es como blanco y negro. Evidentemente hay matices. Hay un contexto distinto, hay urgencias diferentes. Tercero, Jeannette Jara tiene experiencia en dos gobiernos”, indicó.
La misma candidata en julio se distanció del sello de Boric y afirmó que no encarnará la continuidad.
Así las cosas, Figueroa destacó que el bagaje político de Jara es su diferenciación con el actual gobierno. “Por eso no tuvo temor cuando tuvo que sacar al subsecretario Larraín, que fue a quien se acusó (por acoso sexual) en ese minuto”, sostuvo.
En esa línea, agregó: “A ella se le increpó que cómo era posible, que tenía que reunir más antecedentes. O sea, lo que se le criticó al gobierno, al Presidente Boric, respecto a Monsalve, a Jeannette Jara se le criticó porque fue una acción inmediata. Decían que cómo era posible que tome esta decisión sin antecedentes. Ella dijo: ‘tengo antecedentes, voy a iniciar un sumario, saco de funciones al subsecretario’. La historia le dio la razón. Se falló y el fallo es en favor de lo que hizo la ministra y en contra del subsecretario. Entonces, no son lo mismo”.
Figueroa también apuntó a la postura de Jara sobre la salida del exministro de Energía, Diego Pardow.
“Respecto del debate que viene, no son lo mismo porque, por ejemplo, lo dijo con todas sus letras nuestra candidata: ‘en mi gobierno las responsabilidades políticas se van a asumir, inmediatamente‘. ¿Eso significa una crítica al gobierno? No, es dar cuenta de un estilo. Si alguien cree que nosotros vamos a venir a calentar el asiento, que vamos a estar reflexionando mil horas antes de tomar decisiones, no. Vamos a ser bastante enfáticos", señaló.
Revisa la entrevista completa acá:
