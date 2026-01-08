Boric adelanta resultados de Encuesta Casen 2024: “Da cuenta de la disminución de la pobreza en todas sus dimensiones”

El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de Valparaíso, adelantó -de manera general- los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2024.

El Ejecutivo decidió postergar la presentación de los resultados de la medición de julio de 2025 a enero de este año, para integrar las recomendaciones que hizo la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza.

En ese momento, sectores de la oposición, además, acusaron una maniobra electoral, entendiendo que si los resultados eran negativos serían un golpe para el oficialismo. Eso no fue así.

“Hoy le tenemos una buena noticia a Chile. Durante las próximas horas, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, presentará públicamente los resultados de la encuesta Casen 2024, que da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones , con una nueva metodología que es más exigente, que fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independiente y que eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país", dijo el Jefe de Estado.

De acuerdo al Mandatario, los resultados de la encuesta “son fruto de gestión y de decisiones que pusieron a las personas en el centro, de políticas públicas que protegieron a las familias en momentos económicos difíciles y que hoy permiten volver a avanzar. También son producto de la labor de largo plazo del Estado y muestran la importancia de lo público para mejorar la vida de las personas”.

“No podemos nunca olvidarnos que en Chile sigue habiendo mucha gente, muchas familias que les cuesta llegar a fin de mes, muchas familias de clase media que viven con una tremenda incertidumbre e inseguridad y muchas familias que viven bajo la línea de la pobreza”, remarcó.

En ese sentido, el Presidente destacó que “progresivamente, desde 1990 en adelante, por las políticas públicas que hemos seguido como país, hemos, salvo el caso de la pandemia, que es, por cierto, una excepción, hemos ido disminuyendo significativamente la pobreza”.

El Jefe de Estado puso énfasis que durante su administración la pobreza disminuyó en el país y lo atribuyó a gobernar con responsabilidad.

“En nuestro gobierno nos tocó la Encuesta Casen de 2022 y hoy día la 2024, y podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile . Gobernar con responsabilidad es medir bien, actuar con seriedad y hacerse cargo de los problemas con datos, con trabajo, con compromiso, con las autoridades en terreno permanentemente. Ese es el camino que estamos siguiendo", señaló.

Y luego agregó: “Es una política de Estado que debe mantenerse independiente de los gobiernos de turno”.