Boric anuncia plan para la reconstrucción tras incendios y la entrega de un bono de $1 millón a familias que esperan viviendas de emergencia

Este lunes el Presidente Gabriel Boric llegó hasta la comuna de Ninhue, Región de Ñuble, junto a los ministros de Economía, Nicolás Grau; Vivienda, Carlos Montes; y Agricultura, Esteban Valenzuela, además de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, y la delegada para la reconstrucción, Paulina Saball.

En su visita, el Mandatario se reunió con los gobernadores de Ñuble, Biobío y La Araucanía, regiones afectadas por los incendios forestales durante este verano.

Tras la instancia, el Presidente anunció el plan de reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales. Se trataría de 36 medidas divididas en cinco ejes: habitabilidad, apoyo psicosocial, reactivación productiva, infraestructura habilitante, territorio y sustentabilidad. La inversión supera los 229 mil millones de pesos.

“Estamos entrando a la fase de reconstruir no solo para recuperar lo perdido sino para poder establecer y asentar algo mejor acá en Ninhue y en todas las zonas afectadas”, comenzó diciendo.

Y agregó que “todas las viviendas de emergencia van a estar antes de que llegue el invierno. Ese es un compromiso de nuestro gobierno que reafirmo desde Ninhue, las viviendas estarán durante el mes de mayo” (...) no me podría permitir que no lleguemos al invierno con todas las viviendas de emergencia en pie y utilizándose”.

“Tenemos que apretar todas las tuercas del Estado, tenemos que buscar los mecanismos y ser innovadores, confiar en la gente, pensar en programas de construcción asistida”, agregó.

En esa línea, el Mandatario confirmó que producto de las dificultades económicas que han pasado las personas afectadas por los incendios, entregarán un bono de 1 millón de pesos destinado a aquellas familias que esperan sus viviendas de emergencia “para aliviar la carga monetaria”.

“Se va a transferir esta semana a los afectados de Ñuble y La Araucanía. Y entre el 3 y el 16 de abril en el Biobío”, detalló. También comunicó que esta ayuda se suma al primer bono de enseres, que contemplaba 1 millón 500 mil pesos.

Según informó el Ejecutivo mediante un comunicado, el plan pretende “en primer lugar entregar seguridad, dignidad y esperanza a todas las personas y comunidades afectadas; y, en segundo lugar, recuperar la actividad productiva y promover el desarrollo de los territorios”. Con ello, dijeron “se busca no solo reponer lo perdido, también mejorar y ampliar las oportunidades y disminuir las actuales brechas de inequidad”.

Lo anterior bajo un “sello centralizador” que dará un rol relevante a los gobiernos regionales y locales.

En esa línea, se promoverá “la colaboración y complementariedad entre los distintos actores y sectores, y se asignará en el diseño y ejecución del plan un “rol relevante” a los gobiernos regionales y locales. Además, se declarará como “zonas de desarrollo” a los territorios afectados por los incendios, que serán “objeto de un Plan de Inversiones, liderado por los respectivos gobiernos regionales”, dice el documento.

Así, reza el documento, “se promueve la colaboración y complementariedad entre los distintos actores y sectores: el sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional son bienvenidos a participar de esta nueva etapa del proceso de reconstrucción”.

Bajo ese contexto, el jefe de Estado puntualizó en que “la emergencia no puede constituirse en normalidad porque muchas veces pasa que el Estado tiene una primera reacción y después cuando ocurre otra urgencia se va esos lados, y lo provisorio queda como permanente. Así nos ha pasado con algunos colegios afectados con el terremoto, me ha tocado verlo en la Región de Coquimbo, en Juan Fernández y acá también en el Valle del Itata, donde muchas veces todavía estamos con colegios modulares”.

“Eso no puede ser, tenemos que dar respuestas dignas a todas las familias y tratar de tomar esto como una oportunidad para quedar en un pie mejor del que estábamos antes de la catástrofe”, finalizó el Mandatario.