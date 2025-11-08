OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Boric asiste a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia y llama a fortalecer el trabajo en conjunto en control fronterizo

    El Mandatario acudió al cambio de mando acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el cónsul general de Chile en La Paz, embajador Fernando Velasco.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    El Presidente Gabriel Boric participó este sábado en la ceremonia de transmisión de mando del nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz , actividad realizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional en La Paz.

    El Jefe de Estado asistió acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el cónsul general de Chile en La Paz, embajador Fernando Velasco. Tras el acto, sostuvo un saludo protocolar con Paz, ocasión en la que destacó la importancia de profundizar la relación bilateral.

    “Espero que las relaciones entre nuestros países se sigan fortaleciendo y avancemos en materias tan importantes como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia”, señaló Boric a través de X.

    Durante los últimos años, Chile y Bolivia han reforzado su trabajo conjunto con la elaboración de una Hoja de Ruta Consular en 2022 y la firma de acuerdos de seguridad entre 2023 y 2024, con foco en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

    Ese impulso permitió reactivar un cronograma de reuniones bilaterales, entre ellas el Comité de Frontera e Integración, la creación de la Mesa de Recursos Hídricos Transfronterizos, la Comisión Administradora del ACE 22 y la Comixta de Drogas y Delitos Conexos.

    Esta es la primera vez en 19 años que un mandatario chileno asiste a una ceremonia de cambio de mando en Bolivia. La última participación ocurrió en 2006, cuando Ricardo Lagos asistió a la investidura de Evo Morales.

    Además de Boric, a la asunción también acudieron los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi; Paraguay, Santiago Peña; Argentina, Javier Milei; y Ecuador, Daniel Noboa, entre otras autoridades.

